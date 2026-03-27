Οι ΗΠΑ κατηγορούν την Κίνα πως έχει «αιχμαλωτίσει» πολλά πλοία με σημαία Παναμά

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν χθες Πέμπτη την Κίνα ότι κρατά αιχμάλωτα πλοία υπό παναμαϊκή σημαία σε λιμάνια της, εν είδει αντιποίνων για την ανάκτηση του ελέγχου του Παναμά σε λιμάνια εκατέρωθεν της διώρυγας που διαχειριζόταν ως πρόσφατα όμιλος του Χονγκ Κονγκ.

«Η Κίνα επιβάλλει τώρα ραγδαία αύξηση των ακινητοποιήσεων υπό σημαία Παναμά σε κινεζικά λιμάνια, με πρόσχημα ελέγχους στα λιμάνια από το κράτος» που «ξεπερνούν μακράν» τα συνηθισμένα επίπεδα, κατήγγειλε η ομοσπονδιακή ναυτιλιακή επιτροπή (FMC) των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή της.

Οι επιθεωρήσεις διεξάγονται βάσει «ανεπίσημων οδηγιών» και μοιάζουν να έχουν στόχο να «τιμωρηθεί ο Παναμάς» μετά την απόσπαση του ελέγχου των δυο λιμανιών του από την CK Hutchison, πρόσθεσε.

Στα τέλη Ιανουαρίου, το ανώτατο δικαστήριο του Παναμά έκρινε «αντισυνταγματική» τη σύμβαση που παραχώρησε από το 1997 το δικαίωμα εκμετάλλευσης των δυο λιμανιών στην Panama Ports Company (PPC), θυγατρική της CK Hutchison του Χονγκ Κονγκ. Πρόκειται για δυο λιμένες στα δυο άκρα της Διώρυγας, αυτό της Κριστόμπαλ, στον Ατλαντικό, κι αυτό της Μπαλμπόα στον Ειρηνικό.

Από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό 80 χιλιομέτρων αυτή διέρχεται περί το 5% των αγαθών που διακινούνται διά θαλάσσης παγκοσμίως. Η θυγατρική, η PPC, απαιτεί αποζημίωση και τόκους αξίας τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το 2025, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ θα «έπαιρναν πίσω» τον έλεγχο της Διώρυγας, διατεινόμενος ότι η Κίνα είχε υπερβολική επιρροή στον Παναμά.

«Με δεδομένο ότι τα πλοία υπό παναμαϊκή σημαία εγγυώνται τη μεταφορά μεγάλου μέρους των εμπορικών αγαθών που προορίζονται για τις ΗΠΑ και τοποθετούνται σε εμπορευματοκιβώτια, οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές εμπορικές και στρατηγικές συνέπειες» για την Ουάσιγκτον ως προς τις θαλάσσιες μεταφορές, πάντα κατά την ανακοίνωση της FMC.

Οι πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθούν στο Πεκίνο τη 14η και τη 15η Μαΐου. Η συνάντησή τους αναμένεται να είναι κατά μεγάλο μέρος της αφιερωμένη σε ζητήματα που άπτονται του εμπορίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ