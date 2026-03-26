ΗΠΑ: Ο υποψήφιος αρχηγός των πυρηνικών δυνάμεων δεν βλέπει τον λόγο να ξαναρχίσουν πυρηνικές δοκιμές

Ο ναύαρχος που προορίζεται για νέος αρχηγός των πυρηνικών δυνάμεων των ΗΠΑ υιοθέτησε σήμερα τη διαπίστωση του υπουργείου Ενέργειας και του Πενταγώνου ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας είναι «ασφαλές και αξιόπιστο» και δεν υπάρχει λόγος να γίνουν δοκιμές πυρηνικών κεφαλών.

Αυτές οι δηλώσεις του ναυάρχου Ρίτσαρντ Κόρελ έγιναν σε μια περίοδο που άλλοι αξιωματούχοι λένε ότι εξετάζουν πώς θα υλοποιήσουν την εντολή που εξέδωσε τον Οκτώβριο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών.

Ο Κόρελ, καταθέτοντας στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας που θα ψηφίσει για να επικυρώσει τον διορισμό του, ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι είναι αναγκαίο, από στρατιωτικής άποψης, να ξαναρχίσουν οι πυρηνικές δοκιμές – η τελευταία έγινε το 1992.

Σημειώνοντας ότι το υπουργείο Ενέργειας και το Πεντάγωνο επιβεβαιώνουν κάθε χρόνο την ασφάλεια και την αξιοπιστία του πυρηνικού οπλοστασίου των ΗΠΑ, υιοθέτησε την πιο πρόσφατη έκθεσή τους, για το 2025-26.

Την Τρίτη, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Εξωτερικών, ο Τόμας ΝτιΝάνο, που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των εξοπλισμών, είπε σε άλλη Επιτροπή της Γερουσίας ότι η κυβέρνηση εξετάζει το πώς θα εφαρμόσει την εντολή του Τραμπ και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνουν υπόγειες δοκιμές. Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η Ρωσία και η Κίνα έκαναν μυστικές δοκιμές πυρηνικών όπλων το 2019 και το 2020, κάτι που αρνούνται οι δύο χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ