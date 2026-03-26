ΓΣΕΕ: Επιστολή σε τρία υπουργεία για καταβολή δεδουλευμένων εργαζομένων στη Φλώρινα

Η ΓΣΕΕ ζήτησε την παρέμβαση της πολιτείας για την πληρωμή εργαζομένων σε αρχαιολογικές εργασίες της Φλώρινας, οι οποίοι έχουν μείνει απλήρωτοι εδώ και έξι μήνες.

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) απέστειλε επιστολή στους συναρμόδιους υπουργούς Εργασίας, Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας την άμεση παρέμβαση της πολιτείας για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών και την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που απασχολούνται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα στον νομό Φλώρινας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική επιστολή, «σύμφωνα με καταγγελία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Φλώρινας, εργαζόμενοι σε αρχαιολογικές εργασίες που συνδέονται με έργα άρδευσης και ύδρευσης του προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ) ΕΣΠΑ παραμένουν απλήρωτοι έως και έξι μήνες, ενώ δεν έχουν αποδοθεί και οι ασφαλιστικές τους εισφορές».

Η ΓΣΕΕ τονίζει ότι η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και καλεί τα αρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Ακολουθεί η επιστολή:

Προς

• Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Ν. Κεραμέως

• Υπουργό Πολιτισμού κα Λ. Μενδώνη

• Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Κ. Τσιάρα

Κοινοποίηση:

- ΕΥΔ Προγράμματος «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή»

- Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας

Θέμα: Επείγον αίτημα εξόφλησης πολύμηνων οφειλόμενων αποδοχών και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους συγχρηματοδοτούμενων έργων στο Ν. Φλώρινας.

[Σχετ. η υπ.αριθμ. πρωτ. 32/23-3-2026 κατεπείγουσα καταγγελία του ΕΚ Φλώρινας]

Κυρίες Υπουργοί,

Κύριε Υπουργέ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας μας ενημέρωσε για την κατεπείγουσα καταγγελία του σχετικά με την εργασιακή και οικονομική ομηρία στην οποία έχουν εγκλωβισθεί έως και έξι (6) μήνες εργαζόμενοι που απασχολούνται στις αρχαιολογικές εργασίες των κομβικών για το νομό έργων άρδευσης και ύδρευσης, τα οποία είναι σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Π.Ε.Κ.Α. του ΕΣΠΑ.

Η συμμόρφωση με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, ειδικά σε ό,τι αφορά στις αποδοχές, τους όρους εργασίας και την τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας, αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση του Κράτους, το οποίο έχει ουσιαστική ευθύνη όχι μόνο να την παρακολουθεί, αλλά και να τη διασφαλίζει στο πλαίσιο διαχείρισης και υλοποίησης των (συγ)χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Οι απαιτήσεις και αγκυλώσεις στη διαχείριση των προγραμμάτων αυτών, που οδηγούν σε καθυστερήσεις εκκαθάρισης, δεν επιτρέπεται να μετακυλίονται στους εργαζόμενους, στους οποίους ζητείται να συνεχίσουν να εργάζονται ουσιαστικά υπό συνθήκες αναγκαστικής εργασίας, απλήρωτοι και ανασφάλιστοι και υπό την απειλή μη αντίδρασης, λόγω διακινδύνευσης των έργων που απασχολούνται.

Σας ζητούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εξόφληση των οφειλόμενων αποδοχών και την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και τη διασφάλιση της νόμιμης και ασφαλούς απασχόλησής τους για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των αναπτυξιακά και κοινωνικά κρίσιμων αυτών έργων για την ελληνική περιφέρεια.

Για τη ΓΣΕΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γιάννης Παναγόπουλος Νίκος Φωτόπουλος

