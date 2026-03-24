Τσεχία: Τρεις συλλήψεις για εμπρησμό βιομηχανίας όπλων που συνεργάζεται με ισραηλινή εταιρεία

Οι αστυνομικές αρχές της Τσεχίας και της Σλοβακίας συνέλαβαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και έναν Αμερικανό πολίτη, μετά τον εμπρησμό σε μια εγκατάσταση παραγωγής όπλων, την ευθύνη για τον οποίο ανέλαβε μια οργάνωση που λέει ότι η εταιρεία αυτή αναπτύσσει όπλα σε συνεργασία με μια ισραηλινή.

Δύο από τους υπόπτους για την επίθεση που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή συνελήφθησαν στην Τσεχία και ο τρίτος στη Σλοβακία, ανέφερε η τσεχική αστυνομία σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε εντατικά για τη σύλληψη των υπόλοιπων υπόπτων, σε συνεργασία με τους εταίρους μας», πρόσθεσε.

Η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές σε ένα κτίριο της τσεχικής αμυντικής βιομηχανίας LPP Holging, σε ένα βιομηχανικό πάρκο στο Παραντούμπιτσε, που απέχει περίπου 120 χιλιόμετρα ανατολικά της Πράγας. Το 2023 η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι σχεδίαζε να συνεργαστεί με την ισραηλινή Elbit Systems, όμως σήμερα λέει ότι τα σχέδια αυτά δεν υλοποιήθηκαν.

Η LPP κατασκευάζει και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξάγονται στην Ουκρανία. Η εταιρεία ανέφερε ότι η αστυνομία ερευνά την πιθανότητα να συνδέεται ο εμπρησμός με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν αναφερθεί δημοσίως σε μια τέτοια πιθανότητα αλλά λένε ότι εξετάζουν «διάφορα σενάρια».

Στο πρόσφατο παρελθόν η Μόσχα απέρριψε κατηγορίες ότι εξαπολύει υβριδικές επιθέσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη ανέφερε στον ιστότοπό της σήμερα ότι έχει στην κατοχή της απόρρητα έγγραφα τα οποία θα δημοσιοποιήσει αν η LPP δεν διακόψει τους δεσμούς της με την Elbit Systems και κατήγγειλε τη «βάρβαρη κατοχή της Παλαιστίνης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ