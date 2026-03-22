Πρόεδρος του Λιβάνου: «Προοίμιο χερσαίας εισβολής οι επιθέσεις του Ισραήλ σε υποδομές»

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε τις ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο κατά των γεφυρών και άλλων υποδομών χαρακτηρίζοντάς τις «προοίμιο χερσαίας εισβολής».

Ο πρόεδρος Αούν κατήγγειλε «την στοχοποίηση και την καταστροφή από το Ισραήλ υποδομών και ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων στον νότιο Λίβανο, κυρίως της γέφυρας Κασμίγια επάνω από τον ποταμό Λιτάνι και άλλων γεφυρών», αναφέρεται σε ανακοίνωση της λιβανικής προεδρίας.

WATCH: Israeli airstrike targets Qasmiyeh Bridge over the Litani River in southern Lebanon pic.twitter.com/h37Vdhd14F — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 22, 2026

«Οι επιθέσεις αυτές συνιστούν επικίνδυνη κλιμάκωση και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου και θεωρούνται προοίμιο χερσαίας εισβολής», δήλωσε ο πρόεδρος Αούν αφού το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο λιβανικός στρατός, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χερσαίες επιχειρήσεις διείσδυσης στον νότιο Λίβανο, έλαβε διαταγή να καταστρέψει όλες τις γέφυρες υπό το πρόσχημα ότι χρησιμοποιούνται από την οργάνωση Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει ότι θα βομβαρδίσει μια ακόμα γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι, «λόγω των δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ και της μετακίνησης τρομοκρατών στον νότιο Λίβανο υπό την κάλυψη του άμαχου πληθυσμού». Για να εμποδίσει τη Χεζμπολάχ να μεταφέρει μέλη και όπλα στον νότιο Λίβανο, ο στρατός ανέφερε ότι θα χτυπήσει τη γέφυρα Κασμίγια, που βρίσκεται στον παραλιακό αυτοκινητόδρομο στον νότιο Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ