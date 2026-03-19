Δανία και Ιταλία ζητούν ενισχυμένους ελέγχους συνόρων υπό το φόβο μεταναστευτικού κύματος

Εκατοντάδες χιλιάδες Σύροι πρόσφυγες έφτασαν στην Ευρώπη κατά τη μεταναστευτική κρίση του 2015. Τότε, είχαν καταγραφεί 1,3 εκατομμύριο αιτούντες άσυλο.

Η Ευρώπη «δεν μπορεί να αναλάβει το ρίσκο» να δει μια επανάληψη του μεταναστευτικού κύματος του 2015-16 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησαν σήμερα οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Ιταλίας, ζητώντας να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα σύνορα.

«Δεν μπορούμε να διατρέξουμε τον κίνδυνο να δούμε να αναπαράγονται οι ροές προσφύγων και μεταναστών προς την ΕΕ, όπως τις γνωρίσαμε το 2015-16» εκτιμούν η Μέτε Φρεντέρικσεν και η Τζόρτζια Μελόνι σε κοινή επιστολή τους που φέρει ημερομηνία 18ης Μαρτίου και απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε όχι μόνο ανθρωπιστική καταστροφή για τους ανθρώπους που πλήττονται ευθέως, αλλά θα υπήρχε και ο κίνδυνος να πληγεί η ασφάλεια και η συνοχή της Ένωσής μας», πρόσθεσαν.

Οι δύο πρωθυπουργοί κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει ένα πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 458 εκατομμυρίων ευρώ, εν μέρει για να φρενάρει τις μετακινήσεις πληθυσμού προς την ΕΕ. «Οφείλουμε να παράσχουμε αμέσως επαρκή στήριξη στους εταίρους μας και στις χώρες προέλευσης της Μέσης Ανατολής, επειδή οι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα έπρεπε κατ’ αρχήν να λάβουν βοήθεια εκεί όπου βρίσκονται. Μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερους ανθρώπους, με αποτελεσματικότερο τρόπο, παρέχονταν τη στήριξή μας στις περιοχές προέλευσής τους», γράφουν.

Εάν οι μετακινήσεις πληθυσμού δεν γίνεται να σταματήσουν, θα πρέπει «να είμαστε προετοιμασμένοι», κάτι που σημαίνει «αυξημένους ελέγχους στα σύνορα», πρόσθεσαν.

Στις αρχές Μαρτίου, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ότι μια ενδεχόμενη κατάρρευση του Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει ένα ανεξέλεγκτο μεταναστευτικό κύμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ