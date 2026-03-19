CNN: Xτυπήθηκε αμερικανικό F-35 από ιρανικά πυρά

Αναγκαστική προσγείωση σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, πραγματοποίησε αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 αφού χτυπήθηκε από ιρανικά πυρά, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το CNN.

Ο λοχαγός Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της CENTCOM των ΗΠΑ, δήλωσε ότι το stealth αεροσκάφος πέμπτης γενιάς «πετούσε σε αποστολή μάχης πάνω από το Ιράν» όταν κλήθηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και ο πιλότος βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση», πρόσθεσε ο Χόκινς. «To περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση» συμπλήρωσε.

Εάν το περιστατικό ισχύει, θα είναι η πρώτη φορά που το Ιράν χτυπά αμερικανικό αεροσκάφος στον πόλεμο που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ πετούν F-35 στη σύγκρουση με κάθε ένα να κοστίζει πάνω από 100 εκατ. δολάρια.

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι έχουν σημειώσει ευρεία επιτυχία στην εκστρατεία τους κατά του Ιράν. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ επεσήμανε πως οι ΗΠΑ «νικούν αποφασιστικά» και ότι η αεράμυνα του Ιράν έχει «ισοπεδωθεί».