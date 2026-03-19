ING: Το πετρέλαιο «φρενάρει» το ΑΕΠ - Στο 0,8% η ανάπτυξη για την Ελλάδα στο β' τρίμηνο

Αν η μέση τιμή του brent διαμορφωθεί στα 91 δολάρια στο β' τρίμηνο, η ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να υποχωρήσει από το 1,6% στο 0,8%. Στο 3,5% η εκτίμηση για τον πληθωρισμό β' τριμήνου, από 3,1% στο α' τρίμηνο.

Τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό διεθνώς αναθεωρούν οι αναλυτές της ING, με φόντο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την άνοδο των διεθνών τιμών της ενέργειας.

Για την ING παραμένει ως βασικό σενάριο ο τερματισμός των εντατικών πολεμικών επιχειρήσεων μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, αναμένεται ωστόσο ότι θα ακολουθήσουν χαμηλότερης έντασης πλήγματα που θα συνεχιστούν για αρκετούς μήνες. Πρόκειται για ένα σενάριο στο οποίο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα καθυστερήσει πολύ περισσότερο από όσο αρχικά αναμενόταν.

Το «τελικό στάδιο» αυτού του σεναρίου θα μπορούσε να είναι μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός ή μια σιωπηρή αποκλιμάκωση, με ναυτικές συνοδείες και διερευνητικές συνομιλίες για τις κυρώσεις. Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν σε βάθος χρόνου παραμένει πιθανή, ερχόμενη εκ των έσω, όπως συνέβη στην Ανατολική Γερμανία στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Σε αυτό το σενάριο η ING προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη θα διαμορφωθεί σε 0,6% στο β’ τρίμηνο του 2026 (από 0,7% στο α’ τρίμηνο) και θα ανακάμψει στα επόμενα δύο τρίμηνα στο 1% και 1,5% αντίστοιχα, με τον μέσο όρο για το σύνολο του έτους να διαμορφώνεται σε 0,9%. Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη για το σύνολο του 2026 αναμένεται να «τρέξει» με ρυθμό 2,8%.

Για την Ελλάδα, σε αυτό το βασικό σενάριο που προαναφέρθηκε, οι αναλυτές της ING προβλέπουν ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα «προσγειωθεί» σε 0,8% στο β’ τρίμηνο του 2026 (από 1,6% στο α’ τρίμηνο) και θα ανακάμψει στα επόμενα δύο τρίμηνα στο 1,8% και 1,7% αντίστοιχα, με τον μέσο όρο για το σύνολο του έτους να διαμορφώνεται σε 1,9%.

Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για το σύνολο του 2026 αναμένεται να «τρέξει» με ρυθμό 3,3%, εμφανίζοντας επιτάχυνση στο 3,5% και 3,6% στο β’ και γ’ τρίμηνο αντίστοιχα (έναντι 3,1% στο α’ τρίμηνο) και επιβράδυνση στο 3,1% στο δ’ τρίμηνο.

Υπενθυμίζεται, όπως ανακοίνωσε προ ημερών η ING, ότι αυτό το σενάριο υποθέτει μέση τιμή του brent για το β’ τρίμηνο στα 91 δολάρια το βαρέλι (έναντι 76 δολαρίων στο α’ τρίμηνο) πριν υποχωρήσει στα 85 δολάρια στο γ’ τρίμηνο και στα 77 δολάρια στο δ’ τρίμηνο, με τον ετήσιο μέσο όρο να διαμορφώνεται σε 82 δολάρια το βαρέλι.

Το ίδιο σενάριο υποθέτει άνοδο της μέσης ευρωπαϊκής τιμής αναφοράς του φυσικού αερίου στα 50 ευρώ η μεγαβατώρα στο β' τρίμηνο, αποκλιμάκωση στα 38 ευρώ στο β' και γ' τρίμηνο και μέση τιμή για το σύνολο του 2026 στα 41 ευρώ.

Με λίγα λόγια, το βασικό σενάριο των αναλυτών της ING δεν προβλέπει διαρθρωτική ζημιά σε εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου ή φυσικού αερίου, αλλά περισσότερο καθυστερήσεις στις διακίνηση φορτίων ενέργειας και άλλων αγαθών, αλλά όχι, τουλάχιστον προς το παρόν, μια διαρθρωτική μείωση της προσφοράς. «Περιττό να ειπωθεί ότι, αν μια τέτοια καθυστέρηση διαρκέσει αρκετά, μπορεί τελικά να οδηγήσει και σε τέτοιες διαρθρωτικές μειώσεις» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Εξηγούν επίσης ότι, σε γενικές γραμμές και προς το παρόν, πρόκειται κυρίως για ένα σοκ από την πλευρά της προσφοράς, το οποίο τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και δημιουργεί νέες προκλήσεις για τις κεντρικές τράπεζες. Ως αποτέλεσμα, η ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεών τους για τον πληθωρισμό είναι σαφώς μεγαλύτερη από τις καθοδικές αναθεωρήσεις για την ανάπτυξη.