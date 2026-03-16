Ελεύθερη η χρήση της εύφλεκτης νιτρικής αμμωνίας στην Τουρκία μετά από 10 χρόνια

Πρόκειται για ένα σχετικά φθηνό και πολύ διαδεδομένο λίπασμα αζώτου, με γρήγορη αποδέσμευση στα φυτά και άμεσα αποτελέσματα.

Επετράπη και πάλι στην Τουρκία, η χρήση της νιτρικής αμμωνίας λόγω της παγκόσμιας κρίσης των λιπασμάτων. Πρόκειται για ένα σχετικά φθηνό και πολύ διαδεδομένο λίπασμα αζώτου, με γρήγορη αποδέσμευση στα φυτά και άμεσα αποτελέσματα. Έχει όμως κι ένα ακόμη χαρακτηριστικό: είναι πολύ εύφλεκτη και είχε κατά κόρον χρησιμοποιηθεί σε ανατινάξεις αυτοκινήτων και άλλες τρομοκρατικές ενέργειες. Για το λόγο αυτό είχε απαγορευτεί η χρήση της στη γειτονική χώρα ακόμη και στην γεωργία από το 2016.

Ένα όχημα που μετέφερε αστυνομικούς στην Κωνσταντινούπολη είχε τότε ανατιναχθεί, αφήνοντας 11 νεκρούς και 33 τραυματίες. Την ίδια χρονιά, στην πόλη Mydiat, το Κουρδικό ΡΚΚ, ανατίναξε αστυνομικό σταθμό με 3 αστυνομικούς και 3 πολίτες νεκρούς. Μισός τόνος νιτρική αμμωνία, είχε χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση αυτή.

Χθες Κυριακή, υπό την συνεχή ανοδική πίεση των αμμωνιακών και όχι μόνο λιπασμάτων, αλλά και των διαφορετικών πολιτικών συνθηκών της γειτονικής χώρας, ανακοινώθηκε ότι επιτρέπεται και πάλι η χρήση της.