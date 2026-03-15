Ιράν: ΜΚΟ αναφέρουν Περισσότερους από 3.000 νεκρους σε ισραηλοαμερικανικές επιθέσεις

Στην πλειοψηφία τους τα θύματα είναι άμαχοι, ενώ έχουν σκοτωθεί 206 παιδιά.

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι - στην πλειοψηφία άμαχοι - έχουν σκοτωθεί σε ισραηλοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε η ΜΚΟ Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα τις ΗΠΑ.

Μεταξύ των νεκρών είναι τουλάχιστον 1.319 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων 206 παιδιών, τόνισε η HRANA, που βασίζεται σε ένα δίκτυο ακτιβιστών στο Ιράν, καθώς και σε αναφορές από τον υγειονομικό κλάδο, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε μέλη της κοινωνίας των πολιτών.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση, 1.122 στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί.

Άλλοι 599 θάνατοι δεν μπορούν να αποδοθούν με σαφήνεια αν πρόκειται για στρατιωτικούς ή αμάχους.

Οι 21 θάνατοι που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν άμαχοι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σύμφωνα με την ΜΚΟ.

Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός από το υπουργείο Υγείας του Ιράν ανέφερε τουλάχιστον 1.200 νεκρούς και περίπου 10.000 τραυματίες ως αποτέλεσμα των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

