Ισραήλ: Δεν προβλέπεται καμία απευθείας διαπραγμάτευση με τον Λίβανο

Newsroom
O επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας επιβεβαίωσε σήμερα πως καμία απευθείας διαπραγμάτευση δεν προβλέπεται με τον Λίβανο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε τη 2α Μαρτίου από μια επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, μετά την έναρξη των ισραηλινό-αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν.

«Η απάντηση είναι όχι» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Μια πηγή από τον Λίβανο δήλωσε χθες πως διαπραγματεύσεις βρίσκονται «στην ημερήσια διάταξη» και πως προετοιμασίες για τη συγκρότηση μιας αντιπροσωπείας βρίσκονται «σε εξέλιξη», επισημαίνοντας πως χρειάζεται επίσης «μια ισραηλινή δέσμευση υπέρ του ενδεχομένου μιας εκεχειρίας ή μιας κατάπαυσης του πυρός».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ισραήλ
Λίβανος
Χεζμπολάχ
