CNN: Ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν πήγε στραβά απ' την αρχή

Το χτύπημα που σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, εξόντωσε και όλους τους υποψήφιους που η κυβέρνηση Τραμπ είχε στο μυαλό της για να ηγηθούν του Ιράν.

Ο πόλεμος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν ήταν μόλις λίγων ωρών, και ήδη το σχέδιο είχε αρχίσει να πηγαίνει στραβά.

Όπως αναφέρει το CNN, ωθούμενες από νέες πληροφορίες ότι ο 86χρονος ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, συναντιόταν με τους κορυφαίους αξιωματούχους του το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτάχυναν τα σχέδια για μια επίθεση, ελπίζοντας να εξοντώσουν μονομιάς την ανώτερη ηγεσία του καθεστώτος.

Αν πετύχαινε, οι αξιωματούχοι υπολόγιζαν ότι το κενό εξουσίας που θα δημιουργούνταν θα μπορούσε να καλυφθεί από μια ομάδα χαμηλότερου επιπέδου ηγετών, για τους οποίους ήλπιζαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να οδηγήσουν το Ιράν σε μια πιο φιλική προς τις ΗΠΑ εποχή.

Τα πρώτα πλήγματα σε στόχους σε ολόκληρη τη χώρα κατάφεραν να σκοτώσουν τον Χαμενεΐ και άλλους υψηλόβαθμους συνεργάτες του. Ωστόσο, καθώς άρχισαν να φτάνουν οι πρώτες αναφορές, έγινε σαφές ότι είχε δημιουργηθεί ένα νέο πρόβλημα: όλοι οι υποψήφιοι που η κυβέρνηση είχε στο μυαλό της για να ηγηθούν του Ιράν είχαν επίσης εξοντωθεί.

«Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που είχαμε κατά νου είναι νεκροί», παραδέχτηκε ο Τραμπ λίγες ημέρες αργότερα. «Και τώρα έχουμε μια άλλη ομάδα. Μπορεί να είναι κι αυτοί νεκροί, σύμφωνα με τις αναφορές. Οπότε υποθέτω ότι θα έρθει ένα τρίτο κύμα. Πολύ σύντομα, δεν θα γνωρίζουμε κανέναν».

Ο ευρύτερος από τον αναμενόμενο αντίκτυπος της αρχικής επίθεσης στην ηγεσία του Ιράν αποτέλεσε την πρώτη από μια σειρά ριψοκίνδυνων κινήσεων που μετέτρεψαν μια επιχείρηση, την οποία ο Λευκός Οίκος αρχικά είχε οραματιστεί ως μια στοχευμένη στρατιωτική εκστρατεία λίγων εβδομάδων, σε έναν πόλεμο ανοιχτής διάρκειας που κλιμακώθηκε πέρα από τον έλεγχο των ΗΠΑ, με διευρυνόμενες οικονομικές και πολιτικές συνέπειες - και χωρίς σαφή στρατηγική εξόδου.

Αντί για μια ταχεία κατάρρευση, το ιρανικό καθεστώς έχει εδραιώσει τον έλεγχό του και αντέδρασε πιο επιθετικά απ’ ό,τι περίμεναν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, εξαπολύοντας επιθέσεις σε στόχους σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοφόρων πλοίων. Το Ιράν έχει ουσιαστικά σταματήσει τη ροή πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ, προκαλώντας μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση που η κυβέρνηση τώρα προσπαθεί να περιορίσει.

Ο Τραμπ συνεχίζει να προβάλλει τον πόλεμο ως μια ηχηρή επιτυχία, τονίζοντας την κλίμακα της στρατιωτικής επιχείρησης και υπονοώντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να κηρύξουν τη νίκη οποιαδήποτε στιγμή. Όμως, δύο εβδομάδες μετά, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη καταφέρει να διατυπώσει μια σαφή στρατηγική για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη κάθε μέρα, σύμφωνα με συνεντεύξεις με περισσότερα από έξι άτομα που γνωρίζουν τις εσωτερικές διαβουλεύσεις.

Δεκατρείς Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής, ενώ περίπου 140 άλλοι έχουν τραυματιστεί από τότε που ξεκίνησαν οι μάχες. Σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ελάχιστες ενδείξεις ότι η κοινή γνώμη υποστηρίζει την ιδέα του πολέμου.

Αυτό έχει αφήσει τους Αμερικανούς αξιωματούχους να προσπαθούν εσπευσμένα να σχεδιάσουν τα επόμενα στάδια της επιχείρησης, έχοντας έντονη επίγνωση της ιστορίας των αμερικανικών αποτυχημένων επεμβάσεων στη Μέση Ανατολή, αλλά χωρίς να είναι βέβαιοι πώς να αποφύγουν μια παρόμοια κατάληξη.

Ενθαρρυμένοι από προηγούμενα πλήγματα

Αυτή η αφήγηση των πρώτων εβδομάδων του πολέμου βασίζεται σε συνεντεύξεις από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων νυν και πρώην Αμερικανών αξιωματούχων, συμβούλων και συμμάχων του Τραμπ, ξένων αξιωματούχων, εκπροσώπων της βιομηχανίας, ανεξάρτητων αναλυτών και άλλων προσώπων που είναι εξοικειωμένα με τις εσωτερικές διαβουλεύσεις που διαμόρφωσαν τα αρχικά στάδια της σύγκρουσης.

Σε συνέντευξη, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, απέρριψε τις υποδείξεις ότι ο Τραμπ και η ομάδα του δεν ήταν προετοιμασμένοι για κάποια από τις εξελίξεις των τελευταίων 14 ημερών, λέγοντας στο CNN ότι ο πρόεδρος είχε ενημερωθεί πλήρως για τους διάφορους κινδύνους και αποφάσισε ότι άξιζε να διεξαχθεί πόλεμος με το Ιράν.

Ο Τραμπ είχε προειδοποιηθεί συγκεκριμένα ότι το «πιο πιθανό» αποτέλεσμα από τη δολοφονία του Χαμενεΐ θα ήταν να αντικατασταθεί από έναν άλλο ηγέτη με παρόμοια σκληρή γραμμή, είπε, αν και οι αξιωματούχοι ξεκίνησαν τα πλήγματα ελπίζοντας ότι θα οδηγούσαν στην ανάδειξη ενός πιο φιλικού προσώπου στην κορυφή του ιρανικού καθεστώτος.

«Αυτό παραμένει η ελπίδα και ήταν μια πιθανότητα. Όμως το πιο πιθανό αποτέλεσμα που παρουσιάστηκε στον πρόεδρο - και το γνώριζε - ήταν ότι ένα πιο σκληροπυρηνικό πρόσωπο θα διοριζόταν από ό,τι θα απέμενε από το καθεστώς», δήλωσε η Λέβιτ.

Ο Τραμπ είχε επίσης ενημερωθεί για την πιθανότητα ευρύτερων ιρανικών αντιποίνων και για το ενδεχόμενο να κλείσει το Στενό του Ορμούζ, πρόσθεσε. Επιπλέον, είχε δεχτεί αναλύσεις που ανέφεραν ότι οι Ιρανοί καθεστωτικοί πιθανότατα θα χρησιμοποιούσαν κάθε μέσο για να διατηρήσουν την εξουσία.

Ωστόσο, ενθαρρυμένος από προηγούμενες στρατιωτικές επιτυχίες, αποφάσισε να προχωρήσει μπροστά.

Ο Τραμπ είχε διατάξει τη δολοφονία του τότε κορυφαίου στρατιωτικού αξιωματούχου του Ιράν, Κασέμ Σουλεϊμανί, κατά την πρώτη του θητεία και πιο πρόσφατα, πέρυσι, τους βομβαρδισμούς σε τρεις ιρανικούς πυρηνικούς χώρους.

Αυτές οι ενέργειες προκάλεσαν σχετικά λίγη αντίδραση από το Ιράν, ενισχύοντας την πεποίθηση των Αμερικανών αξιωματούχων ότι το καθεστώς ίσως να μην αντιστεκόταν πολύ σκληρά. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν σημειώσει σταθερή πρόοδο στη μείωση της απειλής που δημιουργούσαν οι δορυφόροι της Τεχεράνης στην περιοχή, όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ. Όταν κύμα διαδηλώσεων ξέσπασε σε όλη τη χώρα τον Ιανουάριο, οδηγώντας σε μια βίαιη καταστολή, τους πείσμωσε ακόμη περισσότερο ότι οι ηγέτες του Ιράν είχαν εξασθενήσει περισσότερο από ποτέ.

Ο Τραμπ ενισχύθηκε επίσης από την τολμηρή επιχείρηση αρπαγής και εκδίωξης του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδουρο λίγες εβδομάδες νωρίτερα, που άλλαξε τις σχέσεις με τη χώρα πλούσια σε πετρέλαιο μέσα σε μια νύχτα. Ήδη απογοητευμένος από τον αργό ρυθμό των διαπραγματεύσεων με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, είχε γίνει όλο και πιο ενθουσιώδης με την προοπτική μιας ακόμα ταχείας στρατιωτικής επιτυχίας.

«Σοκ και δέος επί 10»

Ανώτατοι αξιωματούχοι του Τραμπ στον Λευκό Οίκο ανέλυσαν τις πιθανές συνέπειες από το ενδεχόμενο πρόκλησης μιας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας τον πρόεδρο σε πολλά σημεία ότι οι εξελίξεις θα μπορούσαν να είναι απρόβλεπτες και με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν τις διαβουλεύσεις.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες να περιοριστεί ο κύκλος του Τραμπ και να μειωθεί ο κίνδυνος διαρροών, η διαδικασία σχεδιασμού του πολέμου δεν ήταν τόσο στιβαρή όσο συνήθως, δήλωσε ένας ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος. Ο Λευκός Οίκος είχε μειώσει δραστικά το προσωπικό του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (NSC) τον τελευταίο χρόνο, υπονομεύοντας τον συντονιστικό ρόλο που κανονικά παίζει στη συγκέντρωση πληροφοριών από όλη την κυβέρνηση και στην εξασφάλιση ότι σημαντικές ανησυχίες ή παράμετροι δεν παραβλέπονται.

«Το NSC συνήθως ήταν ο τελικός συνθετικός κρίκος πριν από τις συνεδριάσεις των αναπληρωτών ή των κυρίων αξιωματούχων για έγκριση», δήλωσε ο ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες της διοίκησης. «Χωρίς μια πραγματική διακλαδική διαδικασία υπό την ηγεσία του NSC, ο σχεδιασμός καταρρέει.»

Η Λέβιτ αμφισβήτησε ότι το NSC ή η διαδικασία σχεδιασμού του πολέμου έχουν αποδυναμωθεί, παραπέμποντας στις προηγούμενες επιτυχημένες στρατιωτικές επιχειρήσεις της διοίκησης ως απόδειξη.

«Ο πρόεδρος δεν χρειάζεται στρώματα και στρώματα γραφειοκρατών που του παρέχουν χαρτιά για να κάνει δηλώσεις και αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής», είπε. «Αυτός είναι ένας πρόεδρος που ηγείται βασισμένος σε στοιχεία και πληροφορίες που του παρέχει η κορυφαία ομάδα του.»

Καθώς ο Τραμπ άρχισε να κλίνει όλο και περισσότερο υπέρ των επιθέσεων, οι γύρω του έσπευσαν να παραμείνουν ευθυγραμμισμένοι, αγκαλιάζοντας τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις ότι το Ιράν θα μπορούσε να ηττηθεί γρήγορα και αποφασιστικά, εξαλείφοντας την απειλή του στην περιοχή και ανοίγοντας τον δρόμο για μια λαϊκή εξέγερση.

«Είναι σοκ και δέος επί 10», είπε ένας αξιωματούχος της διοίκησης, συνοψίζοντας τη στάση στις πρώτες μέρες της επίθεσης. «Αυτό είναι κάτι που αυτοί οι τύποι ξεκίνησαν πριν από 47 χρόνια» - αναφερόμενος στην επανάσταση που ανέδειξε το καθεστώς - «οπότε ας το διευθετήσουμε».

Μετά από ανάλυση, μερικοί από όσους γνώριζαν τις διαβουλεύσεις γύρω από τον πόλεμο ανέφεραν ότι αυτές οι έντονες πρώτες μέρες ίσως να σήμαιναν μέχρι στιγμής την κορύφωση της επιχείρησης. Παρόλο που η στρατιωτική επίθεση ήταν γενικά επιτυχημένη, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες του Τραμπ και της ομάδας του ότι θα εξαναγκάσει το ιρανικό καθεστώς σε υποταγή ή θα προκαλέσει μαζική παράδοση των δυνάμεων μάχης της χώρας.

Αντίθετα, οι ηγέτες του Ιράν ενίσχυσαν τη θέση τους. Το καθεστώς διόρισε γρήγορα έναν νέο σκληροπυρηνικό ανώτατο ηγέτη - τον γιο του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - ο οποίος σε ένα υποτιθέμενο πρώτο μήνυμα υποσχέθηκε εκδίκηση. Μεταξύ του ιρανικού λαού, δεν υπάρχουν άμεσα σημάδια εξέγερσης, και καθώς αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών, ακόμη και μερικοί που υποστήριζαν τον βομβαρδισμό ως έσχατο μέσο για να τερματιστεί το καθεστώς, άρχισαν να αμφιβάλλουν.

«Πίστευα ότι η δολοφονία του Χαμενεΐ θα τερμάτιζε τα πάντα», δήλωσε ένας 47χρονος Ιρανός άνδρας, ο οποίος είπε στο CNN ότι αισθάνθηκε παραπλανημένος από την ιδέα ότι το καθεστώς ήταν εύθραυστο. «Αλλά συνειδητοποιώ ότι πρόκειται για φανατικούς και ότι το μαρτύριό του απλώς ενίσχυσε τον ζήλο τους».

Μία άλλη κάτοικος της Τεχεράνης, μια 56χρονη γυναίκα, εξέφρασε τη λύπη της για τις εκτεταμένες ζημιές που προκαλούν οι βομβαρδισμοί στην πόλη. «Δεν έπρεπε να γίνει έτσι», είπε στο CNN. «Δεν ήταν προορισμένο να χτυπήσουν σχολεία ή μουσεία».

Από τότε, το ιρανικό καθεστώς έχει εξαπολύσει επανειλημμένα αντίποινα κατά μιας ευρείας γκάμας στόχων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων γειτονικών αραβικών χωρών που δεν είχαν καμία συμμετοχή στην επίθεση και δεν ήταν προετοιμασμένες για τις συνέπειες που ακολούθησαν. Παρόλο που ο πρόεδρος του Ιράν αρχικά ζήτησε συγγνώμη για την επίθεση σε «γειτονικές χώρες», οι επιθέσεις συνεχίστηκαν.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποίησε, σε δήλωση που του αποδίδεται αυτή την εβδομάδα, ότι οι χώρες του Κόλπου θα πρέπει να διακόψουν τους δεσμούς τους με τις ΗΠΑ για να αποφύγουν μελλοντικές επιθέσεις.

«Φύγετε τώρα»

Η κλίμακα αυτής της ιρανικής αντίδρασης προκάλεσε αναστάτωση στη διοίκηση Τραμπ, με τους αξιωματούχους να εργάζονται για να συντάξουν λίστες Αμερικανών που είχαν μείνει πίσω και να οργανώσουν απομακρύνσεις από την περιοχή.

Δεν ήταν μέχρι δύο ημέρες μετά τις πρώτες επιθέσεις των ΗΠΑ που ένας ανώτατος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποίησε τους Αμερικανούς στο X να «φύγουν τώρα» από περισσότερες από δώδεκα χώρες της Μέσης Ανατολής - παρόλο που οι περισσότερες εμπορικές πτήσεις είχαν ήδη ανασταλεί. Στη συνέχεια, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δημιούργησε μια ομάδα δράσης για να βοηθήσει τους Αμερικανούς πολίτες στην περιοχή. Ωστόσο, το ηχογραφημένο μήνυμα στη γραμμή βοήθειας τους συμβούλευε αρχικά να μην βασίζονται «στην κυβέρνηση των ΗΠΑ για βοήθεια σε αναχώρηση ή εκκένωση αυτή τη στιγμή» - μια ηχογράφηση που αργότερα άλλαξε.

Οι αξιωματούχοι της διοίκησης Τραμπ έχουν από τότε επιμείνει ότι έχουν καλύτερο έλεγχο της κατάστασης και ότι, μετά από περισσότερες από δύο δωδεκάδες πτήσεις τσάρτερ και την εκκένωση χιλιάδων Αμερικανών, περιορίζουν πλέον τις επιλογές λόγω έλλειψης ζήτησης.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επέλεξε επίσης να μην μειώσει το προσωπικό στις περισσότερες πρεσβείες της περιοχής μέχρι να ξεκινήσει ο πόλεμος, παρά την πρόβλεψη ότι το Ιράν θα αντιδρούσε στα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή. Από τότε έχει διατάξει το μη επείγον προσωπικό να φύγει από περισσότερες από μισή ντουζίνα γειτονικές χώρες και έχει προσωρινά κλείσει την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ.

Αλλά το χάος εκείνων των πρώτων ημερών ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον συναγερμό για τον πόλεμο μεταξύ στενών ξένων συμμάχων, βουλευτών στο Κογκρέσο και της ευρύτερης αμερικανικής κοινής γνώμης, που είχαν ελάχιστη προειδοποίηση για τα σχέδια του Τραμπ - και καμία σαφή αίσθηση της επείγουσας ανάγκης να εμπλακούν οι ΗΠΑ σε μια ακόμη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Λευκό Οίκο την προηγούμενη εβδομάδα, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πίεσε τον Τραμπ για ένα πιο συγκεκριμένο σχέδιο τερματισμού της σύγκρουσης, αλλά έφυγε δυσαρεστημένος. «Ανησυχούμε ιδιαίτερα διότι δεν υπάρχει σαφές κοινό σχέδιο για να φέρουμε αυτόν τον πόλεμο σε μια γρήγορη και πειστική λήξη», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Βερολίνο λίγες ημέρες αργότερα.

Η μεγαλύτερη «σας το έλεγα» στιγμή

Υπάρχουν λίγα άλλα σημάδια διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ενώ το Πακιστάν έχει δείξει τις τελευταίες ημέρες ότι θέλει να παίξει ρόλο γεφυροποιού, το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται για συνομιλίες.

Μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή, που φιλοξενούν πολλούς υπηκόους, συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών πολιτών, η σύγκρουση έχει ανατρέψει ζωές και σχέδια για το μέλλον. Πανεπιστήμια ανέστειλαν τα μαθήματα, ενώ ορισμένα αμερικανικά ιδρύματα μετέφεραν φοιτητές και καθηγητές σε ξενοδοχεία. Μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες διέταξαν τους εργαζομένους να εργάζονται από το σπίτι, και σχολεία, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών, πέρασαν στη διδασκαλία εξ αποστάσεως.

Ο πόλεμος έχει πλήξει το αίσθημα ασφάλειας που για καιρό προσέλκυσε δυτικούς σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία. Και σε ορισμένες περιοχές, έχει υπάρξει απογοήτευση ότι οι ΗΠΑ δεν έδωσαν επαρκή προσοχή στις προειδοποιήσεις ότι μια στρατιωτική αντιπαράθεση με το Ιράν θα μπορούσε να έχει καταστροφικά αποτελέσματα.

«Τώρα μπορείτε να βάλετε έναν χάρτη της περιοχής, και δεν θα μπορέσετε να βρείτε κανένα σημείο όπου να μην συμβαίνει κλιμάκωση», δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ Αλ-Ανσάρι. «Αυτό είναι το μεγαλύτερο “σας το έλεγα” στην ιστορία των “σας το έλεγα”».

Αυτή η κλιμάκωση είναι εμφανής σε πολλούς τομείς - το Ισραήλ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να εφαρμόσει σχέδια για νέα επίθεση κατά της Χεζμπολάχ, της ομάδας που συνδέεται με το Ιράν στον Λίβανο. Στις 2 Μαρτίου, λιγότερο από 48 ώρες μετά τις συντονισμένες επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν, η Χεζμπολάχ αντεπιτέθηκε, εκτοξεύοντας έξι ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ - η ευκαιρία που περίμενε η ισραηλινή κυβέρνηση. «Αντιμετωπίζοντας το παράθυρο ευκαιρίας που δημιουργήθηκε όταν η Χεζμπολάχ επέλεξε να ανοίξει πόλεμο, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή για να ολοκληρώσουμε ό,τι δεν καταφέραμε», είπε ένας ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος στο CNN.

Το κόστος για τους Λιβανέζους πολίτες, που εμπλέκονται σε έναν πόλεμο που δεν επέλεξαν, είναι τεράστιο. Οι αρχές αναφέρουν ότι σχεδόν 800 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες χιλιάδες έχουν εκτοπιστεί.

«Είναι στα χαμένα»

Στο Καπιτώλιο, τόσο Ρεπουμπλικάνοι όσο και Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν πιέσει ανώτατους αξιωματούχους της διοίκησης Τραμπ σε κλειστές ενημερώσεις για να εκμαιεύσουν τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα του πολέμου, καθώς και για τα μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης των διαφόρων παρενεργειών σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με αρκετούς βουλευτές που βρίσκονταν στην αίθουσα, έλαβαν λίγες συγκεκριμένες πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, συνοδευόμενος από αρκετούς κορυφαίους αξιωματούχους του Πενταγώνου, είπε στα μέλη που είχαν συγκεντρωθεί σε μια τεράστια αίθουσα στο Καπιτώλιο ότι δεν μπορούσε να προβλέψει πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος.

Ο Ρούμπιο είπε ότι «δεν θα μπορέσει να θέσει ένα χρονοδιάγραμμα» για την επιχείρηση, σύμφωνα με έναν παρευρισκόμενο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα από τον Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε τέσσερις έως πέντε εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια αυτής της πολύωρης ενημέρωσης, ο Ρούμπιο αντιμετωπίστηκε με ερωτήσεις από Δημοκρατικούς, και ακόμη και από μερικούς Ρεπουμπλικάνους, σχετικά με τα επόμενα βήματα και τα μακροπρόθεσμα σχέδια. Πολλοί έφυγαν απογοητευμένοι.

«Έχω ανησυχήσει πολύ από όσα έχω ακούσει, όχι μόνο για την έλλειψη σαφήνειας, αλλά και για την αδυναμία να υπάρχει οποιαδήποτε ιδέα για το τι συνιστά επιτυχία», δήλωσε στο CNN ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ, Δημοκρατικός που συμμετέχει στην Επιτροπή Ένοπλων Δυνάμεων της Γερουσίας. «Και η αυξανόμενη ανησυχία μου είναι ότι το Ιράν ίσως να μην θέλει να τερματίσει τον πόλεμο όταν το θέλουμε εμείς. Και αυτοί έχουν άποψη».

Επιπλέον ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι βουλευτές έχουν ζητήσει απαντήσεις σχετικά με το τι οδήγησε τις ΗΠΑ να πλήξουν ένα ιρανικό σχολείο κοριτσιών, στο οποίο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 168 παιδιά.

Ακόμη και η μικρή ομάδα Δημοκρατικών υπέρ του Ισραήλ, που είχε στηρίξει τον πόλεμο, τώρα διστάζει, λέγοντας ότι έχασαν την εμπιστοσύνη τους στον Λευκό Οίκο από τις πρώτες μέρες της σύγκρουσης.

«Τους το είπα την προηγούμενη εβδομάδα: ‘Πρέπει να καθορίσετε την αποστολή σας’», δήλωσε ένα μέλος, υπό τον όρο της ανωνυμίας για να μιλήσει για ιδιωτικές συνομιλίες. «Είναι στα χαμένα. Πρέπει να μαζέψουν τα μυαλά τους».

Οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο σε μεγάλο βαθμό ανέθεσαν την ευθύνη στα χέρια του Τραμπ και της ομάδας του για τα πρώτα στάδια του πολέμου, απορρίπτοντας κάθε επίσημη προσπάθεια περιορισμού της εξουσίας του και εμπιστευόμενοι τις περιγραφές των αξιωματούχων για την επιχείρηση ως περιορισμένης και σύντομης διάρκειας. Αλλά ακόμη και αυτοί έχουν δείξει ότι η υπομονή τους μπορεί σύντομα να εξαντληθεί, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται και οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν.

«Δεν έχουμε κερδίσει αρκετά»

Ο Ρούμπιο και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προσπάθησαν να προωθήσουν ένα σύνολο σαφέστερων, πιο ρεαλιστικών στόχων για τη σύγκρουση: την εξάλειψη της ικανότητας του Ιράν να αναπτύσσει και να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους, την καταστροφή του ναυτικού του και την εξάλειψη της δυνατότητάς του να αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Η Λέβιτ είπε στο CNN ότι η διοίκηση εξακολουθεί να εκτιμά ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Ωστόσο, ο Τραμπ τους έχει διαψεύσει επανειλημμένα όταν τον πιέζουν, εγείροντας ερωτήματα για το κατά πόσο οποιοσδήποτε από τους κορυφαίους συνεργάτες του έχει πραγματική εικόνα για το πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες εβδομάδες.

Ο Τραμπ έχει υποδείξει σε διάφορες στιγμές ότι ήθελε να παίξει ενεργό ρόλο στην επιλογή του ηγέτη του Ιράν, έχει αρνηθεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων στη χώρα και έχει δώσει αντικρουόμενα χρονοδιαγράμματα για το τέλος του πολέμου.

«Έχουμε ήδη κερδίσει με πολλούς τρόπους», είπε ο Τραμπ σε Ρεπουμπλικάνους της Βουλής σε συνάντηση στη Φλόριντα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. «Αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά. Προχωράμε πιο αποφασισμένοι από ποτέ να πετύχουμε την απόλυτη νίκη που θα τερματίσει αυτόν τον μακροχρόνιο κίνδυνο μια για πάντα».

Η πορεία προς την «απόλυτη νίκη», όποιο κι αν είναι το πώς ο Τραμπ θα την ορίσει, αντιμετωπίζει ίσως την πιο άμεση απειλή από την επιδεινούμενη κρίση στον Στενό του Χορμούζ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις εσωτερικές διαβουλεύσεις και ειδικούς εξωτερικής πολιτικής και ενέργειας.

Το στενό αυτό πέρασμα στα νότια της ακτής του Ιράν μεταφέρει περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, καθιστώντας το κύριο οικονομικό σημείο συμφόρησης στην περιοχή. Ο κίνδυνος διακοπής της διέλευσης μέσω του στενού θεωρείται εδώ και καιρό ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που σχετίζονται με οποιονδήποτε πόλεμο με το Ιράν, φοβούμενοι ότι η παρατεταμένη του κλείσιμο θα εκτοξεύσει τις τιμές ενέργειας και θα οδηγήσει τις οικονομίες σε παγκόσμιο χάος.

«Το βασικό στοιχείο συνέπειας σε όλες τις διοικήσεις είναι ότι οι ΗΠΑ θα παρέμβουν για να εξασφαλίσουν τη ροή ενέργειας μέσω του Στενού του Χορμούζ», είπε ο Γκρέγκορι Μπρου, ανώτερος αναλυτής που ειδικεύεται στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στην εταιρεία πολιτικού κινδύνου Eurasia Group, χαρακτηρίζοντας την προστασία του στενού «ένα από τα βασικά στρατηγικά δόγματα της πολιτικής στη Μέση Ανατολή».

Στην προετοιμασία για τον πόλεμο, αξιωματούχοι του Τραμπ εξέτασαν την πιθανότητα το Ιράν να σταματήσει ουσιαστικά την κυκλοφορία μέσω του στενού, αλλά υποτίμησαν την προθυμία της Τεχεράνης να το κάνει. Κάποιοι αισθάνθηκαν ανακουφισμένοι από την απόφαση του Ιράν να μην διαταράξει τις πετρελαϊκές αποστολές μετά τον περσινό βομβαρδισμό των πυρηνικών του εγκαταστάσεων, πιστεύοντας ότι το κλείσιμο του στενού θα ήταν τόσο επώδυνο για το καθεστώς που δεν θα προχωρούσε σε ένα τόσο καταστροφικό βήμα.

Αλλά έκαναν λάθος.

Οι δαπανηρές συνέπειες στον τομέα του πετρελαίου

Τα ιρανικά αντίποινα και οι απειλές οδήγησαν την κυκλοφορία πετρελαίου σε ουσιαστική παύση μέσα σε λίγες ημέρες, κόβοντας μέχρι και 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα από την παγκόσμια οικονομία. Οι συνέπειες έχουν εξαπλωθεί στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και στη ζωή των Αμερικανών καταναλωτών, αυξάνοντας τις τιμές του πετρελαίου και, μαζί με αυτό, την τιμή της βενζίνης.

Την Παρασκευή, η μέση τιμή ανά γαλόνι βενζίνης στις ΗΠΑ ήταν 3,63 δολάρια, αύξηση 65 σεντ από την έναρξη του πολέμου και το υψηλότερο επίπεδο σε σχεδόν δύο χρόνια.

Στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, η άνοδος αυτή έχει πλήξει βασικό στοιχείο της πολιτικής τους ατζέντας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, επικεντρωμένη κυρίως στο κόστος ζωής, εξαλείφοντας κάθε πρόοδο που είχε γίνει για χαμηλότερες τιμές βενζίνης από τότε που ανέλαβε ο Τραμπ.

Και εντός της διοίκησης Τραμπ και άλλων δυτικών κυβερνήσεων, οι αξιωματούχοι τρέχουν τώρα για να μετριάσουν τις συνέπειες, αναζητώντας κάθε δυνατότητα ενίσχυσης της προσφοράς και ανακούφισης από την άνοδο των τιμών.

Ανώτατοι αξιωματούχοι του Τραμπ, που είχαν υποτιμήσει τις οικονομικές επιπτώσεις τις πρώτες μέρες του πολέμου, άρχισαν την προηγούμενη εβδομάδα να πιέζουν τους συνεργάτες τους για ένα ευρύτερο σύνολο ιδεών καθώς οι τιμές του πετρελαίου πλησίαζαν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

Αλλά αυτή η προσπάθεια μέχρι στιγμής απέτυχε. Μια πρόταση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ασφάλιση πλοίων που διέρχονται από το στενό δεν προσέλκυσε κανέναν ενδιαφερόμενο - μια διστακτικότητα που ενισχύθηκε από τις επιθέσεις σε τάνκερ που προσπάθησαν να περάσουν από το στενό νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Μια ένδειξη για το πόσο γρήγορα έχει εξελιχθεί η κατάσταση, μετά από ημέρες που απέκλειαν το ενδεχόμενο απελευθέρωσης των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου των ΗΠΑ, οι αξιωματούχοι άλλαξαν ξαφνικά στάση. Κατά τη διάρκεια συνάντησης την Τετάρτη, άρχισαν να πιέζουν σθεναρά τους συμμάχους για μια συντονισμένη απελευθέρωση περίπου 400 εκατομμυρίων βαρελιών, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει την υπόθεση.

Η απελευθέρωση τους - η μεγαλύτερη στην ιστορία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας με 32 μέλη - είχε μικρή επίδραση στην κρίση τις επόμενες ημέρες. Η μόνη σαφής λύση, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι η πλήρης επαναφορά της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Χορμούζ - αλλά λίγοι περιμένουν ότι αυτό θα γίνει πριν από το τέλος του πολέμου.

Μια επιλογή που πρότεινε ο Τραμπ πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα - η χρήση του Ναυτικού για να συνοδεύει τα πλοία μέσω του στενού - δεν είναι ακόμα διαθέσιμη.

Σε καθημερινές κλήσεις με Αμερικανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους, εκπρόσωποι της βιομηχανίας ενέργειας έχουν ζητήσει συνοδεία πλοίων από το Ναυτικό.

Αλλά οι αξιωματούχοι τους έχουν απορρίψει, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες, επικαλούμενοι την ανάγκη τα πολεμικά πλοία του Ναυτικού να εκτελούν αποστολές αλλού - και θεωρώντας ότι το στενό παραμένει πολύ επικίνδυνο ακόμα και για τα αμερικανικά στρατιωτικά σκάφη, πολύ δε περισσότερο για τα τεράστια τάνκερ.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Τραμπ έκανε ένα μεγάλο βήμα για να αλλάξει αυτή τη δυναμική. Λίγο αφότου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Ναυτικό θα αρχίσει να συνοδεύει πλοία «σύντομα», ανακοίνωσε τον βομβαρδισμό του νησιού Χαργκ του Ιράν, που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ απείλησε ότι θα προχωρήσει ακόμη παραπέρα και θα καταστρέψει την πετρελαϊκή υποδομή του νησιού, αν το Ιράν δεν ανοίξει ξανά το στενό.

«Επέλεξα ΝΑ ΜΗΝ καταστρέψω την πετρελαϊκή υποδομή στο νησί», έγραψε ο Τραμπ. «Ωστόσο, αν το Ιράν ή οποιοσδήποτε άλλος επιχειρήσει να εμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω του Στενού του Χορμούζ, θα επανεξετάσω αμέσως αυτήν την απόφαση».

Αναζητώντας ένα σχέδιο εξόδου

Στο εσωτερικό της αμερικανικής διοίκησης, οι αξιωματούχοι έχουν εργαστεί για να διατηρήσουν ανοιχτές διάφορες επιλογές για τον πόλεμο, με σκοπό να παρέχουν στον Τραμπ μέγιστη ευελιξία και επειδή γνωρίζουν ότι μπορεί να αποφασίσει ξαφνικά μια πορεία δράσης.

Ο πρόεδρος παρακολουθεί τις ταραχώδεις αγορές πετρελαίου και μετοχών και έχει λάβει προειδοποιήσεις για τις πιθανές πολιτικές συνέπειες, αν και κάποιοι από τους συμβούλους του επικεντρώνονται σε πιο αισιόδοξα μεμονωμένα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων, αντί στις ευρείες έρευνες που δείχνουν σαφή πλειοψηφία Αμερικανών αντίθετων στον πόλεμο.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι οι στόχοι του πολέμου αξίζουν τον «βραχυπρόθεσμο» πόνο που έχει προκαλέσει στους Αμερικανούς στις αντλίες καυσίμων και την αβεβαιότητα που αναστατώνει χώρες σε όλο τον κόσμο. Σε μεγάλο βαθμό έχει αγνοήσει τις προσπάθειες να προσδιοριστούν οι μελλοντικές του προθέσεις, επιμένοντας ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος.

Μεταξύ συμμάχων που είναι πιο απαισιόδοξοι για την πορεία του πολέμου, η απόκλιση μεταξύ της ρητορικής του Τραμπ και της πολύπλοκης πραγματικότητας στο έδαφος έχει εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο οι συνεργάτες του του λένε την αλήθεια χωρίς φίλτρο.

«Είναι πάντα πολύ αισιόδοξος τύπος», είπε ένας σύμβουλος του Τραμπ, που ανησυχεί ότι οι μάχες μπορεί να σκληρύνουν ακόμη περισσότερο την εικόνα του Ιράν για τις ΗΠΑ. «Ο μεγάλος μου φόβος εδώ δεν ήταν η στρατιωτική δράση. Ο μεγάλος μου φόβος ήταν ποιος θα έρθει μετά από εμάς».

Κι όμως, καθώς ο πόλεμος πλησιάζει στην τρίτη εβδομάδα, ο Τραμπ φαίνεται πιο ενθουσιασμένος γιορτάζοντας τις τρέχουσες επιτυχίες του παρά αντιμετωπίζοντας την αβέβαιη πορεία που ακολουθεί.

Όταν ρωτήθηκε την Παρασκευή σε συνέντευξη στο Fox News Radio πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, ο Τραμπ απάντησε: «Όταν το νιώσω. Το νιώθω στα κόκαλά μου».

