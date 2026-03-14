Μαρινάκης: Η τοξικότητα και το μίσος τους δεν έχουν όρια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέβασε στο διαδίκτυο την ανάρτηση της κόρης του πρωθυπουργού Σοφίας Μητσοτάκη με το εισιτήριο της επιστροφής της.

«Η τοξικότητα και το μίσος τους δεν έχουν όρια. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Ούτε συζύγους, ούτε παιδιά. Αρκεί να διασπείρουν τα ψέματά τους», έγραψε ο κ. Μαρινάκης στη δική του ανάρτηση στο Facebook.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ