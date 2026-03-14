Λίβανος: Τουλάχιστον 826 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα από τη 2α Μαρτίου

Newsroom
Άλλα 2.009 άτομα έχουν τραυματιστεί στο ίδιο διάστημα.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 826 ανθρώπους, μεταξύ αυτών 106 παιδιά, ενώ έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό 2.009 ανθρώπων στον Λίβανο μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της φιλο-ιρανικής Χεζμπολάχ τη 2α Μαρτίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας σήμερα.

Μεταξύ των θυμάτων, οι αρχές καταμετρούν 31 μέλη ιατρικού προσωπικού που σκοτώθηκαν, μετά τον εντοπισμό μιας ακόμη σορού έπειτα από ένα πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

