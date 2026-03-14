Μνημόνιο συνεργασίας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης στη διαχείριση υδάτων

Την παραχώρηση κατά χρήση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης 18 τηλεμετρικών, αυτογραφικών σταθμών σε ποτάμια για τη μέτρηση της στάθμης, της ταχύτητας ροής του νερού και μετεωρολογικών παραμέτρων στον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ προβλέπει, μεταξύ άλλων, μνημόνιο συνεργασίας στη διαχείριση υδάτων των δύο οργανισμών που υπογράφηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 31ης Αgrotica.

Οι 18 σταθμοί θα ενσωματωθούν στο δίκτυο, το οποίο στήνει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και θα αποτελείται από συνολικά 55.

Το μνημόνιο για την αντιμετώπιση θεμάτων επάρκειας, ποιότητας, βιώσιμης χρήσης των υδάτων με το οποίο επισφραγίζεται η επιστημονική συνεργασία πολλών χρόνων υπέγραψαν ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης και ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, Σπύρος Μάμαλης σε εκδήλωση με θέμα τη διαχείριση υδάτων που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη ΔΕθ.

Το θέμα για το οποίο αποφασίσαμε να θεσμοθετήσουμε τη συνεργασία μας, το νερό αποτελεί πρόκληση, τόνισε ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης.

«Τα μεγάλα προβλήματα και τα ζητήματα κοινωνικής συνοχής στις μικρές κοινωνίες μας θα πηγάζουν μέσα από το θέμα που λέγεται νερό σε κάθε του διάσταση, είτε ως επάρκεια για την ύδρευση και την άρδευση, είτε ως απειλή μέσα από τα πλημμυρικά φαινόμενα, είτε ως ποιότητα» επισήμανε.

«Μέχρι πριν από λίγα χρόνια το θέμα ήταν στη σκιά του ενδιαφέροντος, σήμερα από την ίδια τη φύση γίνεται επιτακτικό και αναγκάζει το πολιτικό προσωπικό, τους φορείς και την ακαδημαϊκή κοινότητα να επιταχύνουν προκειμένου να παρακολουθήσουν αυτή την εξέλιξη» είπε ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

«Στη διαδικασία αυτή ερχόμαστε σήμερα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης αξιοποιώντας την αρμοδιότητα που έχει να αποτελεί τον πρώτο και βασικό κυβερνητικό και πολιτειακό παράγοντα που προετοιμάζει και ασκεί όλη τη στρατηγική για το νερό και ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ να δώσουμε ένα θεσμικό υπόβαθρο στη συνεργασία των στελεχών των δύο οργανισμών για να παράξουν την πρώτη ύλη, επιστημονική και πολιτική. Θέλουμε αυτό που θα συμφωνήσουμε σήμερα μαζί πολύ σύντομα να έχει μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία θα παρουσιάσουμε στο κοινό» υπογράμμισε και τόνισε ότι δίνεται στην κυβέρνηση και στην Πολιτεία η δυνατότητα να αξιοποιήσει ένα πολύ αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό και στα στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης να δώσουν απαντήσεις και λύσεις σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση που λέγεται νερό.

«Οφείλουμε να ακολουθούμε τις εξελίξεις στην επιστήμη για να παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις, ιδίως για ένα ζήτημα, όπως είναι το νερό, ένας φυσικός πόρος που ούτε δημιουργείται, ούτε χάνεται. Ο κύκλος του αλλάζει τη φύση και μπορεί να είναι από τη μια ευλογία, είτε κατάρα», επισήμανε ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Σπύρος Μάμαλης.

«Μαζί με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης έχοντας δίπλα μας τη στήριξη εκλεκτών συναδέλφων επιστημόνων, οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα, θελήσαμε να δουλέψουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις στον τρόπο διαχείρισης του νερού. Βασιζόμενοι στην ευρωπαϊκή οδηγία για τα ύδατα και στην οδηγία για τη διαχείριση λεκανών απορροής ποταμών και σκεπτόμενοι τον ρόλο που έχει σήμερα η Πολιτική Προστασία στη διαχείριση του νερού βάλαμε τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θα δουλέψουμε το επόμενο διάστημα» είπε και πρόσθεσε: «Οι βασικοί άξονες δομούνται σε πολλαπλά επίπεδα στη συμβουλευτική, στην άσκηση πολιτικής, στη συνδημιουργία γνώσης, στη διαχείριση φαινομένων, όπως η λειψυδρία και οι πλημμύρες, στην παραγωγική διαδικασία».

«Σήμερα είναι μία αφετηρία, πάνω στην οποία θα χτίσουμε σχέση εμπιστοσύνης και θα βάλουμε τις βάσεις για να έχουμε αποτελέσματα» είπε ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

Στην εκδήλωση μίλησαν οι Ανδρέας Παναγόπουλος, διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, ΕΛΓΟ-Δημητρα, ο Βαγγέλης Χατζηγιαννάκης, ερευνητής ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και ο Στυλιανός Ταμβακίδης, Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και χαιρετισμό απηύθυνε ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καράογλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ