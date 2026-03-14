Χαρακόπουλος: Να αντιμετωπίσουμε οριστικά τις παθογένειες που πλήγωσαν τον αγροτικό κόσμο

Μονόδρομος η τρίτη αυτοδύναμη εντολή διακυβέρνησης στη ΝΔ του Κυρ.Μητσοτάκη, ανέφερε ο γγ της ΚΟ της ΝΔ, στο 3ο Προσυνέδριο του κόμματος στη Λάρισα.

«Σας καλωσορίζουμε σήμερα στη Λάρισα, στην καρδιά του αγροτικού κόσμου και της παραγωγικής Ελλάδας. Του κόσμου που επί χρόνια δίνει ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην Νέα Δημοκρατία. Των ανθρώπων που παραμένουν η βάση αλλά και η ψυχή της παράταξης. Που ποτέ δεν απεμπολήσαμε, ποτέ δεν αγνοήσαμε, ποτέ δεν προδώσαμε. Γιατί για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τους μισθωτούς η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι, και θα είναι ο κατεξοχήν πολιτικός τους χώρος, το δικό τους πολιτικό σπίτι», επισήμανε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, καλωσορίζοντας τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο 3ο Προσυνέδριο της ΝΔ στη Λάρισα με θέμα: «Δυνατή Οικονομία - Δυνατή Ελλάδα».

Νησίδα σταθερότητας και ασφάλειας

Ο Θεσσαλός πολιτικός υπογράμμισε, επίσης, ότι η ΝΔ είναι «το κόμμα που με συνέπεια, φερεγγυότητα και αποτελεσματικότητα, εκπροσωπεί τη δική τους φωνή. Το κόμμα που προωθεί τις μεγάλες τομές, τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που κάνουν την Ελλάδα σύγχρονη, ευημερούσα, ισχυρή. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι η χώρα, χάρη στα επτά χρόνια διακυβέρνησης από την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, έγινε πρωταγωνίστρια των εξελίξεων; Στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη και φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού επιχειρούν υπερηφάνως στην Κύπρο. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα εντάσσεται δυναμικά στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Με τον κάθετο διάδρομο μεταφοράς φυσικού αερίου, με τις συμφωνίες για τις εξορύξεις στις ελληνικές θάλασσες. Σε ένα κόσμο που αλλάζει ραγδαία, που καταρρέουν βεβαιότητες, η χώρα μας προβάλλει ως νησίδα σταθερότητας και ασφάλειας. Μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία».

Η Ελλάδα παράδειγμα προς μίμηση

Παράλληλα, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ σημείωσε ότι «όλες αυτές οι επιτυχίες βασίζονται πρωτίστως στη συνετή πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη από το 2019. Και σήμερα, μπορούμε, προς έκπληξη όλων, να καταγράφουμε επιδόσεις πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Να προσελκύουμε σοβαρές ξένες επενδύσεις. Να δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας. Χωρίς να παραβιάζουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια. Το μαύρο πρόβατο του 2019 έγινε παράδειγμα προς μίμηση και πρωτοπόρος το 2026. Η εκλογή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, του Κυριάκου Πιερρακάκη, στην προεδρία του Eurogroup, εκεί όπου κάποτε ήμασταν αποδιοπομπαίοι τράγοι, μαρτυρά του λόγου το αληθές».

Η Θεσσαλία ατμομηχανή της οικονομίας

Ο κ. Χαρακόπουλος απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό ανέφερε ότι «η Θεσσαλία αποτελεί την ατμομηχανή αυτής της προσπάθειας. Η Θεσσαλία που δοκιμάστηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα, από τον Daniel και σεισμούς, ενώ βιώνει ακόμη την κρίση στον πρωτογενή τομέα και τις συνέπειες της ευλογιάς στην κτηνοτροφία, αν και δεν έχει επουλώσει πλήρως τις πληγές της, στέκεται όρθια και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Η απόφασή σας να πραγματοποιηθεί εδώ το προσυνέδριό μας για την οικονομία, αναγνωρίζει την καθοριστική συμβολή της Θεσσαλίας στην παραγωγική δομή της χώρας, στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Γιατί εδώ υφίστανται όλοι οι παράγοντες που μπορούν να προσδώσουν ακόμη μεγαλύτερο δυναμισμό στην οικονομία μας. Η γη, ο εξοπλισμός και κυρίως οι άνθρωποι. Γι' αυτό αναμένουμε ακόμη μεγαλύτερη αρωγή της Πολιτείας. Για την εκτέλεση μεγάλων έργων, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, να επιτρέψουν το παραγωγικό άλμα. Όπως είναι το μείζον ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Χρειάζεται, όμως, να σκύψουμε περισσότερο στα προβλήματα των παραγωγών. Αναμφίβολα, έχουν γίνει πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Χρόνια δύσκολα για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο λόγω κλιματικής αλλαγής, διεθνών αναταράξεων και ζωονόσων. Ταυτόχρονα, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε οριστικά τις χρόνιες παθογένειες που πλήγωσαν τον αγροτικό κόσμο. Όπως ήταν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κι εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η κυβέρνηση τόλμησε. Η σελίδα γύρισε. Και η ΑΑΔΕ οφείλει να δείξει γρήγορα αντανακλαστικά για να κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων των αγροτών που ταλαιπωρούνται με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές τους».

Καταλήγοντας, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι «το προσυνέδριο στη Λάρισα θα δώσει ένα σαφές στίγμα της πορείας που θα ακολουθήσουμε. Και θα σημάνει ταυτόχρονα την ανασύνταξη των δυνάμεών μας ενώπιον της μεγάλης μάχης των εκλογών που θα διεξαχθούν σε έναν χρόνο» και υπογράμμισε: «Η δυνατή κοινωνία προϋποθέτει δυνατή οικονομία. Προϋπόθεση, όμως, για ισχυρή οικονομία είναι η πολιτική σταθερότητα. Και μονόδρομος γι' αυτή είναι η ισχυρή κυβέρνηση, μια τρίτη, αυτοδύναμη, εντολή διακυβέρνησης στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη».