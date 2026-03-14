Τραμπ: Αρνήθηκε πρόταση του Πούτιν για μεταφορά του ιρανικού εμπλοτισμένου ουρανίου στη Ρωσία

Όπως αναφέρει το Axios, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε τη μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία ως μέρος μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Axios.

Η εξασφάλιση των 450 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% του Ιράν - το οποίο μπορεί να μετατραπεί σε υλικό κατάλληλο για πυρηνικά όπλα μέσα σε λίγες εβδομάδες και επαρκεί για περισσότερες από 10 πυρηνικές βόμβες - αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ στον πόλεμο.

Θεωρητικά, η πρόταση του Πούτιν θα μπορούσε να βοηθήσει στη μεταφορά του ιρανικού πυρηνικού αποθέματος χωρίς την παρουσία αμερικανικών ή ισραηλινών στρατευμάτων στο έδαφος.

Η Ρωσία είναι πυρηνική δύναμη και είχε στο παρελθόν αποθηκεύσει χαμηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας του 2015, γεγονός που την καθιστά μία από τις λίγες χώρες με την τεχνική δυνατότητα να δεχτεί αυτό το υλικό.

Ο Πούτιν παρουσίασε αρκετές ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον Τραμπ τη Δευτέρα. Η πρόταση για το ουράνιο ήταν μία από αυτές.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που προτείνεται. Δεν έχει γίνει αποδεκτή. Η θέση των ΗΠΑ είναι ότι πρέπει να δούμε το ουράνιο να τίθεται υπό ασφαλή έλεγχο», δήλωσε στο Axios Αμερικανός αξιωματούχος.

Η Ρωσία είχε καταθέσει παρόμοιες προτάσεις και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα τον περασμένο Μάιο - πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο - καθώς και τις εβδομάδες πριν ξεκινήσει ο τρέχων πόλεμος.

Στον τελευταίο γύρο συνομιλιών πριν από τον πόλεμο, το Ιράν απέρριψε την ιδέα της μεταφοράς και πρότεινε να αραιώσει το ουράνιο μέσα στις δικές του εγκαταστάσεις υπό την επίβλεψη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Δεν είναι σαφές αν το Ιράν θα αποδεχόταν τώρα την πρόταση.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν συζητήσει την αποστολή ειδικών δυνάμεων στο Ιράν για να εξασφαλίσουν το πυρηνικό απόθεμα σε μεταγενέστερο στάδιο του πολέμου, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Axios.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ «έχουν μια σειρά από επιλογές» για να πάρουν υπό έλεγχο το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν.

Ο Χέγκσεθ είπε επίσης ότι μία επιλογή είναι το Ιράν να παραδώσει οικειοθελώς το απόθεμα, κάτι που οι ΗΠΑ «θα καλωσόριζαν».

«Δεν ήταν διατεθειμένοι να το κάνουν αυτό στις διαπραγματεύσεις. Δεν θα έλεγα ποτέ σε αυτή την ομάδα ή στον κόσμο τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ή πόσο μακριά είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε — αλλά σίγουρα έχουμε επιλογές», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξη στο Fox News Radio, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η εξασφάλιση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή κορυφαία προτεραιότητα:

«Δεν επικεντρωνόμαστε σε αυτό, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να το κάνουμε», είπε.

