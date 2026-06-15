Τραμπ: Πλοία με πετρέλαιο βγαίνουν από Στενά του Ορμούζ - Τι επιδιώκει η Τεχεράνη

Βανς για Στενά του Ορμούζ: «Ανοικτά μακροπρόθεσμα χωρίς διόδια» - Τεχεράνη: «Χρέωση τελών ναυτιλιακών υπηρεσιών».

Πολλά πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα Στενά του Ορμούζ σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η διεθνή κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία με το Ιράν. «Τα πλοία αρχίζουν να κινούνται, πολλά από αυτά φορτωμένα με πετρέλαιο, βγαίνοντας από τα Στενά του Ορμούζ. Κατευθύνονται κατά μήκος του νότιου "διαδρόμου", ο οποίος είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένος και σε άριστη κατάσταση. Υπάρχουν και άλλες διαδρομές μετακίνησης επίσης!» τόνισε.

Eν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επεσήμανε ότι αναμένει πως η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα διασφαλίσει το μακροπρόθεσμο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς την επιβολή διοδίων ή τελών διέλευσης. «Η προσδοκία μας είναι ότι τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά χωρίς τέλη διέλευσης σε μακροπρόθεσμη βάση, και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που θα διευθετηθούν κατά τη διάρκεια αυτών των τεχνικών διαπραγματεύσεων», επεσήμανε ο Βανς στο CNBC.

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«Οι Ιρανοί δεν εμπιστεύονται ούτε τις ΗΠΑ, ούτε το Ισραήλ»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν θα επιδιώξει να επικυρωθεί από το ΣΑ του ΟΗΕ η τελική συμφωνία που θα περιλαμβάνει και το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός του. «Αναμένουμε ότι η τελική συμφωνία θα στηριχθεί από ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, 60 ημέρες μετά» την υπογραφή της, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη «θα αντλήσει διδάγματα από το παρελθόν».

Ο Μπαγαΐ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει από την πλευρά τους να εγγυηθούν ότι το Ισραήλ θα δεσμευτεί να βάλει τέλος στον πόλεμο στον Λίβανο. «Οι ΗΠΑ πρέπει να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους. Πρέπει να διασφαλίσουν ότι το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ. το Ισραήλ) θα τηρήσει τις δικές του, όσον αφορά τον Λίβανο», είπε ο εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη «δεν έχει εμπιστοσύνη ούτε στο Ισραήλ, ούτε στις ΗΠΑ».

«Δυστυχώς, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η βαθύτατη δυσπιστία απέναντι στις ΗΠΑ είναι η συνέπεια μιας μακράς ιστορίας σφαλμάτων εκ μέρους των Αμερικανών ηγετών» και «θα πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά μέχρι να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των Ιρανών», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι η συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί την Παρασκευή δεν αποτελεί παρά μόνο «ένα βήμα για τη μείωση των εντάσεων και τον τερματισμό του πολέμου».

Κατά τον Μπαγαΐ, η Ουάσινγκτον έχει δεσμευτεί να αποδεσμεύσει τα ιρανικά κεφάλαια που παραμένουν «παγωμένα» στο εξωτερικό και να δώσει αποζημιώσει για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας. «Η αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων καθώς και οι αποζημιώσεις συνιστούν δύο βασικά σημεία» της συμφωνίας και «η αμερικανική πλευρά δεσμεύτηκε να λάβει μέτρα σε αυτούς τους δύο τομείς», πρόσθεσε ο Ιρανός αξιωματούχος.

«Τέλη όχι διόδια» ξεκαθάρισε η Τεχεράνη

Λίγο νωρίτερα, ο Μπαγαΐ τόνισε ότι το Ιράν δεν θα χρεώνει «διόδια» αλλά «τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών» στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. «Πάντοτε υποστηρίζαμε ότι δεν επιδιώκουμε την είσπραξη διοδίων διέλευσης, αλλά τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες, για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των πλοίων και άλλες απαραίτητες υπηρεσίες», εξήγησε.

Τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ έχουν αναφέρει ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα Στενά του Ορμούζ. «Τα τελευταία λεπτά των διαπραγματεύσεων, το κείμενο του μνημονίου κατανόησης τροποποιήθηκε για να τονίσει ξεκάθαρα και απερίφραστα το ζήτημα της ιρανο-ομανικής κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ», μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν την Παρασκευή και έδωσε εντολή για την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. «Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πλέον ολοκληρώθηκε», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Εγκρίνω το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης και, ταυτόχρονα, την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπρος τις μηχανές σας. Ας ρεύσει το πετρέλαιο!», πρόσθεσε.