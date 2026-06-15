Wall Street: Ρεκόρ χτυπά ο Dow Jones με «καύσιμο» από Ιράν - Άλμα 8% για SpaceX

O Dow Jones κερδίζει 1,04% στις 51.736 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 1,51% στις 7.543 μονάδες και ο Nasdaq προσθέτει 2,42% στις 26.510 μονάδες

Σε νέο ιστορικό υψηλό σκαρφαλώνει τη Δευτέρα ο Dow Jones στη Wall Street, που διευρύνει τα κέρδη της από την προηγούμενη εβδομάδα με ώθηση από την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, ενώ τη θετική πορεία της συνεχίζει η μετοχή της SpaceX μετά την ιστορική IPO της Παρασκευής.

O Dow Jones κερδίζει 1,04% στις 51.736 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 1,51% στις 7.543 μονάδες και ο Nasdaq προσθέτει 2,42% στις 26.510 μονάδες, με ώθηση από τον τίτλο της επιχείρησης του τρισεκατομμυριούχου πλέον Έλον Μασκ, που αναρριχάται 8,6% μετά από ράλι 19% την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της στις 12 Ιουνίου με αποτίμηση 2 τρισ. δολαρίων. «Θα με εξέπληττε εάν τα έσοδα της SpaceX δεν ξεπεράσουν το 1 τρισ. δολάρια το 2031» υπογράμμισε ο πλουσιότερος άνθρωπος όλων των εποχών.

«Η επιτυχημένη IPO της SpaceX είναι γενικά ένα θετικό μήνυμα για το ευρύτερο ενδιαφέρον των επενδυτών για την καινοτομία και την τεχνολογία», επεσήμανε στο CNBC ο Έβαν Σλόσμαν, διευθυντής της SuRo Capital. «Είναι μια αντανάκλαση της ζήτησης, του ενδιαφέροντος και της επιθυμίας για επενδύσεις σε αυτού του είδους τις εταιρείες» έσπευσε να συμπληρώσει.

Επιστρέφοντας στο γεωπολιτικό μέτωπο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η συμφωνία με το Ιράν «είναι πλέον ολοκληρωμένη» ενώ το μνημόνιο κατανόησης θα υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενέκρινε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να διολισθαίνει σε χαμηλό τριμήνου με απώλειες 5%.

Με τη σειρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς αναμένει πως τα Στενά του Ορμούζ «θα ανοίξουν μακροπρόθεσμα, χωρίς διόδια», με την Τεχεράνη να υπογραμμίζει πως θα χρεώνει μάλλον τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία που θα διέρχονται. «Πάντοτε υποστηρίζαμε ότι δεν επιδιώκουμε την είσπραξη διοδίων διέλευσης, αλλά τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες, για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των πλοίων και άλλες απαραίτητες υπηρεσίες», εξήγησε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τη συνεδρίαση της FOMC της Fed την Τετάρτη, με την αγορά να δίνει πιθανότητες 98% να διατηρήσει τα επιτόκια στον πάγο για έβδομη διαδοχική φορά, στην παρθενική εμφάνιση του Κέβιν Γουόρς ως επικεφαλής. Παράλληλα, εντός εβδομάδας αναμένονται και τα οικονομικά δεδομένα για πωλήσεις κατοικιών και λιανεμπόριο.