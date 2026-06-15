Μακρόν: Θα δράσουμε γρήγορα για να πραγματοποιηθεί η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε καλή την συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε καλή την συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και διαβεβαίωσε ότι οι χώρες της G7 θα κινητοποιηθούν «απόψε» για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η συμφωνία θα γίνει πραγματικότητα και ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό TF1, υπενθυμίζοντας ότι το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πετρελαίου διέρχεται από αυτό το στενό. «Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε πολύ γρήγορα», επιβεβαίωσε, «για να διασφαλίσουμε ότι η επαναλειτουργία αυτής της ναυτιλιακής οδού θα «διαρκέσει». Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του έναντι του ενδεχομένου να επιβληθούν διόδια στα στενά του Ορμούζ. «Αυτό προφανώς δεν είναι αυτό που θέλουμε, επειδή θα δημιουργούσε προηγούμενο. Υπάρχουν πολλά άλλα στενά στον κόσμο: αν χρεώνουμε διόδια κάθε φορά, ποιες θα είναι οι συνέπειες; Θα αυξήσουμε τις τιμές για ολόκληρο τον κόσμο», εξήγησε.

Αναφερόμενος στον Λίβανο ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι θα πρέπει να προστατευτεί και ότι θα πρέπει να επιτευχθεί μία συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν άλλοι βομβαρδισμοί και ότι θα αποσυρθούν τα ξένα στρατεύματα.

Αναφερόμενος στο Ιράν ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν θα έχει πλέον την ικανότητα να χρησιμοποιεί το εμπλουτισμένο ουράνιο για στρατιωτικούς σκοπούς. Σε ό,τι σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες σπάνιες γαιες ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι υπάρχουν εξαρτήσεις κυρίως έναντι της Κίνας και σημείωσε ότι στο πλαίσιο της G7 θα πρέπει να υπάρξει μία συμφωνία ώστε να αποφευχθούν τα αδιέξοδα. Ο Γάλλος πρόεδρος τάχθηκε επίσης υπέρ της ενίσχυσης των πιέσεων στη Ρωσία αναφορικά με το ουκρανικό ζήτημα ενώ σε ό,τι αφορά το ζήτημα των δασμών ανέφερε ότι ο δασμολογικός πόλεμος δεν συμφέρει κανέναν αλλά και ότι τις αποφάσεις για το τι θα πράξουν οι ευρωπαίοι δεν τις λαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ