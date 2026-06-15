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Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Χαφτάρ, υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού

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Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Χαφτάρ, υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με πληροφορίες, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων.

Συζητήθηκε ακόμη η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό. Τέθηκε, επίσης, το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και η προοπτική των σχετικών συζητήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Λιβύη
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