Μιχαηλίδου: Στα 525 ευρώ το μήνα το επίδομα αναδοχής παιδιού έως την ενηλικίωση

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ανέφερε ότι σήμερα τρέχουν 300 επείγουσες αναδοχές παιδιών σε όλη την επικράτεια.

«Από το 2022 έχουμε μεριμνήσει και το επίδομα για την ανάληψη ανάθεσης αναδοχής παιδιού είναι στα 525 ευρώ το μήνα μέχρι την ενηλικίωσή του, εκτός των υπόλοιπων υποστηρικτικών μέτρων που παρέχονται», ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου απαντώντας στην Επίκαιρη Ερώτηση της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας Έλλης Ρούσου, σχετικά το θέμα που αναδείχθηκε από την θεία και την γιαγιά των δύο ανήλικων παιδιών της δολοφονημένης 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, που είχαν δηλώσει ότι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα για να αναλάβουν την αναδοχή τους.

Η υπουργός, ανέφερε ότι σήμερα τρέχουν 300 επείγουσες αναδοχές παιδιών σε όλη την επικράτεια, μέσα στο 2026 έχουμε 59 επείγουσες αναδοχές, εκ των οποίων 28 είναι συγγενικές επείγουσες αναδοχές.

Για την περίπτωση της Καλαμάτας, η κυρία Μιχαηλίδου είπε πως η θεία έχει ενημερωθεί για την πλαισίωση που θα λάβει από την Πολιτεία για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Ειδικότερα για την μεταφορά της κοντά στα δύο κορίτσια και πως θα μπορέσει να ζήσει εκεί, όπως και για την βιωσιμότητα της οικονομικής ενίσχυσης που θα λαμβάνει (συνολικά 1050 ευρώ το μήνα, τουλάχιστον μέχρι την ενηλικίωση των δύο κοριτσιών ) για αυτή την επείγουσα αναδοχή. Παράλληλα, θα λαμβάνει και όλες τις υπηρεσίες για την ψυχοκοινωνική βοήθεια των παιδιών όπως και όλα τα όποια άλλα τυχόν , λόγω της εισοδηματικής κατάστασης, προνομιακά επιδόματα δικαιούται όπως τα Α1, το επίδομα στέγαση όπως και όλα τα υπόλοιπα που αφορούν τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά.

Η κυρία Μιχαηλίδου ανέφερε ότι ενημέρωση της θείας, δεν θα μπορούσε να γίνει πριν εκδοθεί η απόφαση επιμέλειας από την αρμόδια εισαγγελέα, δηλαδή πριν οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων εξετάσουν το ασφαλές και κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον για τα παιδιά. Από την στιγμή που υπήρξε η προσωρινή γονική επιμέλεια από την εισαγγελία, ενημερώθηκε για όλα όσα μέτρα στήριξης παρέχει το κράτος.

Η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Έλλη Ρούσου ανέφερε ότι τα παιδιά αυτά βιώνουν ένα τραύμα ακραίας ψυχικής βαρύτητας και έχουν ανάγκη από άμεση προστασία, σταθερότητα και ασφάλεια. Έχουν ανάγκη από οικεία πρόσωπα, εφόσον υπάρχουν και τα παιδιά τα εμπιστεύονται. Η Πολιτεία, είπε η βουλευτής έχει υποχρέωση σύμφωνα και με την διεθνή σύμβαση του Παιδιού να βοηθήσει τα πρόσωπα αυτά, όπως η θεία και η μητέρα της άτυχης Βασιλικής που ήθελαν να αναλάβουν τα δύο παιδία της, αλλά δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα για να το πράξουν.

Σημείωσε ότι ο θεσμός της αναδοχής και τα 500 περίπου ευρώ για κάθε παιδί, σε αυτή την περίπτωση της Καλαμάτας, δεν ταιριάζει, καθώς η θεία και η γιαγιά τους δεν έχουν οικονομικούς πόρους. Χρειάζεται να υπάρχει ένα ειδικό κονδύλι που θα πρέπει να μεριμνήσει το Υπουργείο να τους δίνεται, καθώς δεν είναι μόνο η διατροφή τους, αλλά έχουν ανάγκες στέγασης, εκπαίδευσης κ.λ.π.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ