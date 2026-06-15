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Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών

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Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών
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Οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου, όπως συνηθίζεται κατά τις τελευταίες χρονιές ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Το χρονικό διάστημα μεταξύ Παρασκευής 26 Ιουνίου και Δευτέρας 29 Ιουνίου υπέδειξε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ως το πιθανότερο για την ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Επίσης, ανέφερε, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, ότι οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου, όπως συνηθίζεται κατά τις τελευταίες χρονιές.

Η κ. Ζαχαράκη επεσήμανε ότι έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων (δηλαδή των βάσεων εισαγωγής), παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα έγκαιρου οικογενειακού προγραμματισμού.

«Έδιναν και το τελευταίο μάθημα τα επαγγελματικά λύκεια για τις εξετάσεις, και από αύριο ξεκινάμε με τα αγγλικά, τα ειδικά μαθήματα, μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε περιμένουμε γύρω στις 26-29 την ανακοίνωση των βαθμολογιών των παιδιών, με τα τελικά αποτελέσματα τέλος Ιουλίου. Άρα μπορούν και οι οικογένειες να ξέρουν νωρίτερα, γιατί ως κράτος έχουμε καταφέρει πλέον τα τελευταία χρόνια να βγάζουμε τα αποτελέσματα νωρίτερα, έτσι ώστε οι οικογένειες να κάνουν τον οικογενειακό προγραμματισμό» τόνισε η κ. Ζαχαράκη για την ολοκλήρωση των εξετάσεων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ).


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tags:
Σοφία Ζαχαράκη
Υπουργείο Παιδείας
Εκπαίδευση
Παιδιά
Πανελλαδικές - Πανελλήνιες εξετάσεις
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