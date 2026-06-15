ΝΒΑ: Πόσα χρήματα θα κερδίσει κάθε παίκτης των Νικς για την κατάκτηση του τίτλου

Οι αθλητές των Knicks, πέρα από το γεγονός πως πλέον θεωρούνται θρύλοι της ομάδας, θα δουν και μία σημαντική αμοιβή να «φουσκώνει» στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Οι New York Knicks γιόρτασαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA μετά από 53 χρόνια, βάζοντας τέλος στη «κατάρα» που κρατούσε περισσότερο από μισό αιώνα, με τη νίκη τους 94-90 επί των San Antonio Spurs στον 5ο αγώνα των τελικών του NBA.

Η Νέα Υόρκη το πανηγύρισε με την καρδιά της και μαζί της και οι αθλητές των Knicks, οι οποίοι πέρα από το γεγονός πως πλέον θεωρούνται θρύλοι της ομάδας αλλά και ολόκληρης της πόλης, θα δουν και μία σημαντική αμοιβή να «φουσκώνει» στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Σύμφωνα λοιπόν, με τον Κερτ Μπάντενχαουζεν του Sportico, κάθε παίκτης των Knicks θα κερδίσει επιπλέον περίπου 770.000 δολάρια για την κατάκτηση του τίτλου.

Το bonus της ομάδας για την νίκη στους τελικούς του NBA είναι 9.078 εκατ. δολάρια, ποσό που θα μοιραστεί μεταξύ της ομάδας.

Each Knicks player will earn ~$770K from the NBA for their title. Big bump for lower salary guys, such as Sochan ($806K salary), Diawara ($1.3M) & Alvarado ($1.7M). pic.twitter.com/47efalxevF — Kurt Badenhausen (@kbadenhausen) June 14, 2026

Όπως επεσήμανε ο Μπάντενχαουζεν, τα επιπλέον χρήματα είναι τεράστια υπόθεση για τους παίκτες της ομάδας που λαμβάνουν χαμηλούς μισθούς, όπως για παράδειγμα ο Τζέρεμι Σόχαν που δεν έχει εξασφαλισμένο two-way συμβόλαιο, και λαμβάνει μόλις 806.000 δολάρια.

Η ομάδα θα λάβει επίσης 471.000 δολάρια για την κατάκτηση της τρίτης θέσης στην Ανατολική Περιφέρεια αυτή τη σεζόν, μαζί με μπόνους για την πρόκριση στον πρώτο γύρο, τα ημιτελικά και τους τελικούς της περιφέρειας.

Το πλήρες χρηματικό έπαθλο των πλέι οφ του NBA, συμπεριλαμβανομένων όλων των ομάδων και των αποτελεσμάτων, ανέρχεται σε 35,74 εκατομμύρια δολάρια.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς, ως φιναλίστ των τελικών, θα λάβουν έξτρα 3,921 εκατ. δολ. μαζί με τα bonus από τις προκρίσεις στους προηγούμενους γύρους των πλέι οφ.