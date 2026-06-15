Maersk: Χαιρετίζει συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ, χωρίς όμως αλλαγές στις δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή

«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν αλλαγές στις δραστηριότητές μας στην περιοχή», πρόσθεσε ο δανέζικος κολοσσός.

Ο ναυτιλιακός κολοσσός Maersk δήλωσε σήμερα ότι χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ και το Ιράν, αλλά σημείωσε είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της συμφωνίας και ότι δεν έχουν ακόμη υπάρξει αλλαγές στις δραστηριότητες της ναυτιλιακής στη Μέση Ανατολή.

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν χθες ότι κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, όπου η ναυτιλία έχει σε μεγάλο βαθμό παραλύσει από το ξέσπασμα του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Η ανακοινωθείσα συμφωνία είναι μια ευπρόσδεκτη και θετική εξέλιξη, αλλά οι δημόσια διαθέσιμες λεπτομέρειες είναι ακόμη περιορισμένες και είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί πώς θα επηρεάσει την εφοδιαστική και τις θαλάσσιες δραστηριότητες», ανέφερε η Maersk σε ανακοίνωσή της στο Reuters. «Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν αλλαγές στις δραστηριότητές μας στην περιοχή», πρόσθεσε ο δανέζικος κολοσσός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ