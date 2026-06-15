Ειδήσεις | Διεθνή

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ χαιρετίζει το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λίβανος: Η Χεζμπολάχ χαιρετίζει το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Μετά την ανακοίνωση Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για μια συμφωνία, η Χεζμπολάχ, σε πόλεμο με το Ισραήλ από τις 2 Μαρτίου, σταμάτησε σήμερα τις επιθέσεις της προς το Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ χαιρετίζει σήμερα το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη συνολική συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή της, το φιλοϊρανικό λιβανικό κίνημα δήλωσε ότι είναι «βαθιά ευγνώμον» στον σύμμαχό του για την «σταθερή του στάση στο πλευρό του Λιβάνου, του λαού του και της αντίστασής του, καθώς και για την επιμονή του ο Λίβανος να είναι συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συμφωνία που οδηγεί σε κατάπαυση του πυρός».

Μετά την ανακοίνωση Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για μια συμφωνία, η Χεζμπολάχ, σε πόλεμο με το Ισραήλ από τις 2 Μαρτίου, σταμάτησε σήμερα τις επιθέσεις της προς το Ισραήλ.

Ωστόσο, προειδοποίησε το τελευταίο ότι δεν θα δεχτεί καμία επίθεση που παραβιάζει την κυριαρχία του Λιβάνου ή στοχεύει τον λαό του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: Ανοίγει η πλατφόρμα του ΜΙΔΑ - Ποια στοιχεία θα δηλώσουν πάνω από 7 εκατ. φορολογούμενοι

Τροχάδην για τις 72 δόσεις - Υβριδικά... μερεμέτια - Συμφωνίες και νέα υψηλά για τη ΔΕΗ

Γαλάζιες περιοδείες με.. τσίπουρα - Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ για περισσότερα δωρεάν - Τα μπλόκα του Τσίπρα

tags:
Χεζμπολάχ
Λίβανος
Ιράν
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider