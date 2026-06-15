Λίβανος: Η Χεζμπολάχ χαιρετίζει το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν

Μετά την ανακοίνωση Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για μια συμφωνία, η Χεζμπολάχ, σε πόλεμο με το Ισραήλ από τις 2 Μαρτίου, σταμάτησε σήμερα τις επιθέσεις της προς το Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ χαιρετίζει σήμερα το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη συνολική συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή της, το φιλοϊρανικό λιβανικό κίνημα δήλωσε ότι είναι «βαθιά ευγνώμον» στον σύμμαχό του για την «σταθερή του στάση στο πλευρό του Λιβάνου, του λαού του και της αντίστασής του, καθώς και για την επιμονή του ο Λίβανος να είναι συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συμφωνία που οδηγεί σε κατάπαυση του πυρός».

Μετά την ανακοίνωση Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για μια συμφωνία, η Χεζμπολάχ, σε πόλεμο με το Ισραήλ από τις 2 Μαρτίου, σταμάτησε σήμερα τις επιθέσεις της προς το Ισραήλ.

Ωστόσο, προειδοποίησε το τελευταίο ότι δεν θα δεχτεί καμία επίθεση που παραβιάζει την κυριαρχία του Λιβάνου ή στοχεύει τον λαό του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ