Γερμανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για πολιτικούς και επιχειρήσεις μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Με συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά και ενστάσεις, υποδέχεται το Βερολίνο την ανακοίνωση περί συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Με συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά και ενστάσεις, υποδέχεται το Βερολίνο την ανακοίνωση περί συμφωνίας - πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η γερμανική κυβέρνηση τόνισε πριν από λίγο την ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. «Τα Στενά πρέπει να είναι μονίμως και χωρίς περιορισμούς ανοιχτά στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Σεμπάστιαν Χίλε, ενώ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γιόζεφ Χιντερζέερ επισήμανε ότι το Βερολίνο έχει υποστηρίξει και κατά το παρελθόν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Νωρίτερα και ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, τόνισε ότι η συμφωνία πρέπει να ορίζει με σαφήνεια ότι για τη διέλευση από τα Στενά «δεν θα υπάρχουν πλέον περιορισμοί και καμία δυνατότητα επιβολής δασμών ή παρόμοιων τελών». Ο κ. Βάντεφουλ χαρακτήρισε πάντως «καλή είδηση» τη σημερινή ανακοίνωση και πρόσθεσε ότι η Γερμανία θα παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις των προσεχών ημερών, σχετικά με την ουσία της συμφωνίας.

Ο αντιπρόεδρος της Bundestag Ομίντ Νουριπούρ προειδοποίησε από την πλευρά του «να μην ξεχαστούν οι άνθρωποι» στο Ιράν. «Μια συμφωνία δεν θα εξαλείψει ούτε την καταστροφική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν ούτε την περιφερειακή επιθετικότητα του καθεστώτος. Όσοι μιλούν μόνο για ουράνιο και σιωπούν για τον λαό, επαναλαμβάνουν τα λάθη του παρελθόντος», δήλωσε ο ιρανικής καταγωγής πρώην αρχηγός των Πρασίνων στη Rheinische Post.

Ο ειδικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ρόντεριχ Κιζεβέτερ περιέγραψε τη συμφωνία ως «καταστροφή», τονίζοντας ότι «η υποτιθέμενη ειρηνευτική συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν είναι μια δήλωση χρεοκοπίας» για την πολιτική ασφάλειας. «Μόλις ένα βάναυσο καθεστώς απειλεί, υποκύπτει και θυσιάζει μακροπρόθεσμα συμφέροντα ασφαλείας για μια γρήγορη νίκη δημοσίων σχέσεων. Το Ιράν ανταμείβεται με τη συμφωνία», δήλωσε ο κ. Κιζεβέτερ και έκανε μάλιστα λόγο για «άνευ προηγουμένου προδοσία του ιρανικού λαού».

Από την πλευρά της οικονομίας, είναι προφανής η αγωνία για εξομάλυνση της ναυσιπλοΐας και αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο πρόεδρος της Bundesbank Γιοάχιμ Νάγκελ περιόρισε πάντως τις όποιες προσδοκίες για ταχεία μείωση των πιέσεων στον πληθωρισμό και τις τιμές του πετρελαίου. Ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν πάλι σύντομα, «θα χρειαστούν μήνες για να ομαλοποιηθεί η προσφορά πετρελαίου», δήλωσε ο κ. Νάγκελ σε οικονομικό συνέδριο στη Φρανκφούρτη και δεν απέκλεισε περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η νομισματική πολιτική πρέπει να προσανατολιστεί στη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο επίπεδο-στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα, σημείωσε.

Η Ομοσπονδία Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) βλέπει λόγους για «συγκρατημένη αισιοδοξία» στην προοπτική μιας συμφωνίας. «Σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία και σταθεροποιηθεί η κατάσταση, αυτό θα μπορούσε να ηρεμήσει αισθητά τις αγορές ενέργειας και πρώτων υλών. Αυτό θα αποτελούσε σημαντική ανακούφιση για τη βιομηχανία, ακόμη και αν οι επιπτώσεις είναι πιθανό να γίνουν αισθητές μόνο με καθυστέρηση», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της BDI Τάνια Γκένερ, ενώ η Ομοσπονδία Εξωτερικού Εμπορίου και Υπηρεσιών (BGA) θεωρεί το διαφαινόμενο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ως «θετικό σημάδι» για την παγκόσμια οικονομία και το εξωτερικό εμπόριο. «Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει τη σταδιακή επανέναρξη των ροών πρώτων υλών, των αλυσίδων εφοδιασμού και των εμπορικών οδών», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο πρόεδρος της BGA Ντιρκ Γιαντούρα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι θα χρειαστεί χρόνος για να επιστρέψει η κατάσταση στην πλήρη κανονικότητα, καθώς, όπως είπε, πρέπει να επισκευαστούν οι υποδομές και να αυξηθεί ξανά η παραγωγή.

Στο ίδιο πνεύμα και η Ένωση Γερμανών Εφοπλιστών, δήλωσε «προσεκτικά αισιόδοξη» και έκανε λόγο για «ελπίδα» στη ναυτιλιακή βιομηχανία. «Μένει τώρα να φανεί εάν η ανακοινωθείσα συμφωνία θα οδηγήσει σε μια μόνιμα ασφαλή και αξιόπιστη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της. Η μεγαλύτερη γερμανική εταιρία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Hapag-Lloyd εκτίμησε από την πλευρά της ότι ακόμη και μετά το άνοιγμα των Στενών, η επιστροφή στην κανονικότητα θα διαρκέσει τουλάχιστον τρεις μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ