Ζελένσκι: Προσφέρθηκε να συναντηθεί με τον Πούτιν στη σύνοδο της G7

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι προσφέρθηκε να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο της Ομάδας των 7 (G7) στη Γαλλία αυτή την εβδομάδα για συνομιλίες για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου, αλλά ο Ρώσος ηγέτης δεν ήταν έτοιμος να μιλήσει.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι προσφέρθηκε να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο της Ομάδας των 7 (G7) στη Γαλλία αυτή την εβδομάδα για συνομιλίες για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου, αλλά ο Ρώσος ηγέτης δεν ήταν έτοιμος να μιλήσει.

Ο Ζελένσκι, μιλώντας από το ιστορικό μοναστήρι στο Κίεβο που υπέστη ζημιές σε νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν με την πρόσκληση του Πούτιν στη σύνοδο, που ξεκινά αργότερα σήμερα στην πόλη Εβιάν.

«Δώσαμε το μήνυμα ότι είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε με τον Πούτιν στη διάρκεια της G7, διότι ο Τραμπ είναι εκεί και ο Μακρόν είναι εκεί, άρα οι Ευρωπαίοι συν η Αμερική. Νομίζω ότι είναι μια καλή, μια πολύ καλή ευκαιρία να συναντηθούμε όλοι μαζί», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στα αγγλικά.

«Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ ήταν σύμφωνες και η Ρωσία έδειξε και πάλι…ότι δεν είναι έτοιμη να μιλήσει», δήλωσε ο ίδιος.

Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Ζελένσκι είχε μιλήσει στους Αμερικάνους και στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την πρόταση περί συνομιλιών στη G7. Η Ουκρανία επίσης επέδωσε την πρόσκληση απευθείας στους Ρώσους ομολόγους αλλά δεν έλαβε σαφή απάντηση, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το γραφείο του Μακρόν δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Σε ανοικτή επιστολή προς τον Πούτιν αυτόν τον μήνα, ο Ζελένσκι είχε προσφερθεί να συναντηθούν για συνομιλίες διά ζώσης και άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος αυξάνει τις πιέσεις στη ρωσική οικονομία. Σε απάντηση, ο Πούτιν δήλωσε δημοσίως ότι δεν βλέπει κανένα λόγο για μια συνάντηση και ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μεγάλου βεληνεκούς δεν αποτελούν απειλή για την οικονομία.

Τουλάχιστον 11 σκοτώθηκαν σήμερα σε νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον Ρώσο ηγέτη ότι συμπεριφέρεται «με κυνικό τρόπο» εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση μερικές ώρες μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η προτεραιότητά του στη σύνοδο της G7 θα είναι να εξασφαλίσει περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να αμυνθεί απέναντι στα ρωσικά πλήγματα.

«Θα έχουμε συνάντηση με τους Ευρωπαίους και επίσης με τον πρόεδρο Τραμπ, θα μιλήσουμε μαζί του για το πώς να πιέσουμε τον Πούτιν να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ