Βρετανία: Ένοχος Ουκρανός για εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικία που σχετίζεται με τον Στάρμερ

Ένας Ουκρανός κρίθηκε ένοχος για εμπρηστικές επιθέσεις που πραγματοποίησε τον Μάιο του περασμένου έτους σε κατοικία που είχε σχέση με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για λογαριασμό ενός μυστηριώδους προσώπου που γνώριζε μόνο ως «EL Money».

Ένας Ουκρανός κρίθηκε ένοχος για εμπρηστικές επιθέσεις που πραγματοποίησε τον Μάιο του περασμένου έτους σε κατοικία που είχε σχέση με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για λογαριασμό ενός μυστηριώδους προσώπου που γνώριζε μόνο ως «EL Money».

Τον περασμένο Μάιο, η αστυνομία κλήθηκε σε διάστημα πέντε ημερών να επέμβει σε πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε μια κατοικία στο βόρειο Λονδίνο που έχει σχέση με τον Στάρμερ, σε μια άλλη κατοικία σε κοντινή απόσταση στην οποία διέμενε κατά το παρελθόν και για μια πυρκαγιά που σημειώθηκε σε ένα αυτοκίνητο μάρκας Toyota το οποίο ανήκε επίσης κάποτε στον Βρετανό ηγέτη.

Ο Ρομάν Λαβρινόβιτς 22 ετών κρίθηκε ένοχος από το Δικαστήριο Old Bailey του Λονδίνου για δύο κατηγορίες περί εμπρησμού επιδεικνύοντας αδιαφορία ως προς τον κίνδυνο που διέτρεχαν ανθρώπινες ζωές. Αθωώθηκε από δύο κατηγορίες περί εμπρησμού με πρόθεση να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Ο Λαβρινόβιτς και ο Ρουμάνος υπήκοος Στανισλάβ Σάρπιτς 27 ετών που γεννήθηκε στην Ουκρανία, κρίθηκαν ένοχοι για συνωμοσία με σκοπό την πρόκληση εμπρησμού. Ο συμπατριώτης τους Πέτρο Ποτσινόκ, 35 ετών, αθωώθηκε από την ίδια κατηγορία.

Η έκδοση της ποινής τους έχει οριστεί για την Παρασκευή.

Ο δικαστής είπε ότι στον Λαβρινόβιτς προσφέρθηκαν χρήματα για να πραγματοποιήσει τις εμπρηστικές επιθέσεις από έναν λογαριασμό της εφαρμογής Telegram που χρησιμοποιούσε το όνομα “El Money”.

O «EL Money» επικοινώνησε μαζί του τόσο στα ρωσικά όσο και στα ουκρανικά. Οι εισαγγελείς δεν διευκρίνισαν ποιος ή ποιος φορέας θεωρείται ότι κρύβεται πίσω από τον λογαριασμό.

«Δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές σας να αποφασίσετε ποιος είναι ο «EL Money» και ποιος ήταν ο λόγος που είχε για να συντονίσει τις ενέργειες των κατηγορουμένων κατά των κατοικιών αυτών και του αυτοκινήτου που συνδέεται με τον πρωθυπουργό», δήλωσε ο εισαγγελέας Ντάνκαν Άτκινσον στην έναρξη της δίκης.

Η Έλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας στο Λονδίνο, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ