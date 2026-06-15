Χρηματιστήριο: Νέα άνοδος με αυξημένο τζίρο - Τριήμερο άλμα 7,12% στις τράπεζες

Η εβδομάδα ξεκίνησε με βελτιωμένη διάθεση ανάληψης ρίσκου, με φόντο την προαναγγελθείσα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυξημένος στα 373 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο ταμπλό, όπου ξεχώρισε το άλμα 6,34% της Alpha Bank.

Σε νέα πολυετή υψηλά «σκαρφάλωσε» τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την προαναγγελθείσα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Έτσι, η εβδομάδα ξεκίνησε με βελτιωμένη διάθεση ανάληψης ρίσκου, το Brent βρέθηκε να υποχωρεί κάτω από τα 83 δολάρια το βαρέλι, και η ελληνική αγορά συμπλήρωσε ένα τριήμερο ανοδικό σερί με αθροιστικά κέρδη 3,77% για τον Γενικό Δείκτη και 7,12% για τον τραπεζικό δείκτη.

Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι ότι βασικά ερωτήματα σχετικά με τη συμφωνία παραμένουν αναπάντητα, καθώς δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί το κείμενό της. Ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της συμφωνημένης περιόδου των 60 ημερών. Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι δεν αποκλείεται να προκύψουν εμπόδια ή καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις τους επόμενους δύο μήνες, γεγονός που θα μπορούσε να ασκήσει πίεση και στις αγορές.

Πάντως από την οπτική των αγορών, το σημαντικότερο στοιχείο είναι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα πραγματοποιηθεί στην πράξη η επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας σε αυτή τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό. Επομένως, μένει να απαντηθεί το πόσο γρήγορα μπορεί να συμβεί αυτό και, επίσης, αν το άνοιγμα των Στενών θα έχει μόνιμο χαρακτήρα ή αν οι αγορές θα πρέπει να προετοιμάζονται για πιθανές επαναλαμβανόμενες προσωρινές διακοπές κάθε φορά που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συναντούν δυσκολίες. Για αυτούς τους λόγους, μερίδα αναλυτών συνιστούν προσοχή έναντι της υπερβολικής αισιοδοξίας.

Πέραν των παραπάνω, η τριπλή λήξη παραγώγων την Παρασκευή αναμένεται να τροφοδοτήσει κάποια νευρικότητα, αυξημένη μεταβλητότητα αλλά και αυξημένο όγκο συναλλαγών στο ταμπλό της Λεωφόρο Αθηνών, όπου ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τη Δευτέρα στις 2.462,63 μονάδες με άνοδο 1,69%. Κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης, ο ΓΔ βρέθηκε ενδοσυνεδριακά να ενισχύεται άνω του 2% και έως τις 2.478 μονάδες.

Έντονα ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών, κλείνοντας στις 2.835,39 μονάδες με κέρδη 3,17%. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε το άλμα 6,34% της Alpha Bank στα 4,19 ευρώ. Τρ. Πειραιώς και Eurobank ενισχύθηκαν 3,23% και 3,20% αντίστοιχα, ενώ για την ΕΤΕ τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2,55% στα 15,30 ευρώ. Ενισχυμένη ακολούθησε και η Τρ. Κύπρου (+0,98%), ενώ η Optima έκλεισε αμετάβλητη στα 10,50 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 2,2:1 με 79 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 36 σε αρνητικό και 35 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος ενισχυμένος, καθώς έφτασε τα 373,3 εκατ. ευρώ, με το 60% αυτών να αφορά συναλλαγές στις τέσσερις συστημικές τράπεζες και τη ΔΕΗ. Η αξία των προσυμφωνημένων συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 34,29 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, τα υψηλότερα ποσοστιαία κέρδη σημείωσαν οι Aegean (+4,68%), ElvalHalcor (+4,04%), Cenergy (+3,47%) και Τιτάν (+2,75%). Με αξιόλογα κέρδη ακολούθησαν οι μετοχές των Viohalco (+2,72%), Coca-Cola HBC (+1,92%), Jumbo (+1,68%) και ΔΕΗ (+1,06%).

Στον αντίποδα, πτωτικά κινήθηκε η Motor Oil με απώλειες 3,76% στα 38,38 ευρώ, ο τίτλος της Σαράντης υποχώρησε 1,70%, ενώ με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν οι Lamda Development (-0,60%), Allwyn (-0,50%) και Metlen (-0,05%).