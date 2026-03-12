Μέση Ανατολή: Αναφορές για ιρανικά πλήγματα σε Σ. Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και ΗΑΕ

Το Ιράν συνεχίζει να στοχοθετεί χώρες του Κόλπου σε αντίποινα στα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον του.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε drone που κατευθυνόταν προς την πετρελαιοπηγή Σέιμπα, το τρίτο αντίστοιχο περιστατικό που αναφέρεται σήμερα. Νωρίτερα, λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα, το υπουργείο είχε επισημάνει ότι αναχαίτισε drone που κατευθυνόταν στην ίδια πετρελαιοπηγή, η οποία βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Νωρίτερα τα ξημερώματα, το σαουδαραβικό υπουργείο ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα το οποίο κατευθυνόταν στη συνοικία όπου έχουν την έδρα τους ξένες πρεσβείες στην πρωτεύουσα Ριάντ. «Εχθρικό drone καταρρίφθηκε καθώς προσπαθούσε να προσεγγίσει στη συνοικία των πρεσβειών», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου μέσω X, αφού το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου έκανε νωρίτερα λόγο για πολλές αναχαιτίσεις και καταστροφές UAVs τη νύχτα.

Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανέφερε επίσης σήμερα ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, καθώς το Ιράν διεξάγει επιθέσεις αντιποίνων εναντίον πετρελαιοπαραγωγικών χωρών του Κόλπου.

Συναγερμός σε ΗΑΕ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν

Στο μεταξύ δημοσιογράφος του AFP ανέφερε ότι εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στο κέντρο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μία από τις οποίες ήταν πολύ ισχυρή, καθώς το Ιράν συνεχίζει να στοχοθετεί χώρες του Κόλπου σε αντίποινα στα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον του.

Η δημοσιογράφος δήλωσε ότι είδε μικρές στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από συνοικία της εμπορικής πρωτεύουσας των Εμιράτων λίγα λεπτά αφού ακούστηκαν οι εκρήξεις.

Όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν πλήγμα με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εναντίον ακινήτου στο Ντουμπάι όπου φιλοξενούνται αμερικανοί στρατιωτικοί, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Πυρκαγιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στο Ντουμπάι που αποτελούσε κρησφύγετο για αμερικανούς στρατιώτες που επιτέθηκαν στο Ιράν», ανέφερε το IRIB μέσω Telegram, αναρτώντας βίντεο 9 δευτερολέπτων στο οποίο διακρίνονται φλόγες να βγαίνουν από παράθυρο ψηλού ορόφου κτιρίου, που δεν κατονομάζεται.

Οι αρχές του εμιράτου επιβεβαίωσαν σήμερα ένα ήσσονος σημασίας περιστατικό το οποίο σημειώθηκε όταν τα συντρίμμια ενός drone που αναχαιτίστηκε με επιτυχία έπεσαν στην πρόσοψη κτιρίου στην οδό Σέιχ Ζάγεντ κοντά σε συνοικία στο Dubai Creek Harbor, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Στο μεταξύ στο Κουβέιτ οι αρχές έκαναν λόγο για υλικές ζημιές έπειτα από επίθεση με drones εναντίον του αεροδρομίου της πρωτεύουσας, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματά του εναντίον χωρών του Κόλπου σε αντίποινα για τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις εναντίον του.

«Η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ έγινε στόχος πολλών drones, τα οποία προκάλεσαν μόνο υλικές ζημιές», ανέφεραν οι αρχές της χώρας.

Το υπουργείο Ηλεκτρικής Ενέργειας της χώρας ανακοίνωσε ότι έξι γραμμές μεταφοράς ρεύματος έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας αφού χτυπήθηκαν από συντρίμμια drones που αναχαιτίστηκαν. Το υπουργείο πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση είναι υπό έλεγχο.

Εξάλλου στο Μπαχρέιν αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή που βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας.

Παράλληλα το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους πολλών περιοχών να παραμείνουν στα σπίτια τους έπειτα από επίθεση, αποδιδόμενη στο Ιράν, εναντίον δεξαμενών υδρογονανθράκων.

Το υπουργείο ζήτησε με ανάρτησή του στο Χ από τους κατοίκους της Χιντ, της Άραντ, της Καλάλι και της Σαμαχίζ να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κλείσουν τα παράθυρα και τον εξαερισμό για προληπτικούς λόγους» προκειμένου να προστατευθούν από «τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του καπνού μιας πυρκαγιάς» την οποία οι αρχές προσπαθούν να κατασβέσουν.

Νωρίτερα το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν είχε κάνει λόγο για «ιρανική επίθεση με στόχο δεξαμενές καυσίμων σε εγκατάσταση στο κυβερνείο του Μουχαράκ».

Ιράκ: Τουλάχιστον δυο σιίτες μαχητές νεκροί σε αεροπορική επιδρομή

Αεροπορική επιδρομή στο Ιράκ σκότωσε τις πρώτες πρωινές ώρες τουλάχιστον δυο μέλη συμμαχίας πρώην παραστρατιωτικών, στη θεωρία ενταγμένων πλέον στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις, που πάντως συνεχίζουν να ανήκουν σε ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν, σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο βομβαρδισμός στοχοποίησε θέση των Χασντ ας Σάαμπι («μονάδων λαϊκής κινητοποίησης») στην πόλη Κιρκούκ (βόρεια). Τουλάχιστον «δυο μαχητές της Χασντ έπεσαν μάρτυρες σε αεροπορικό πλήγμα εναντίον της βάσης τους», ανέφερε μια από τις πηγές του AFP. Στέλεχος των Χασντ έκανε λόγο για τρεις νεκρούς.

Βρίσκονταν σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη βάση, μέρος της οποίας βρισκόταν στις φλόγες μετά το πλήγμα, σύμφωνα με αυτή την τελευταία πηγή.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στην Κιρκούκ μετέδωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή, όχι μακριά από το αεροδρόμιο. Οι Χασντ αποτελούνται από διάφορες παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν, κάποιες από τις οποίες έχουν τη φήμη πως δρουν σαν ελεύθερα ηλεκτρόνια.

Τις τελευταίες ημέρες, μέλη τους έχουν γίνει επανειλημμένα στόχοι βομβαρδισμών αποδιδόμενων στις ΗΠΑ ή στο Ισραήλ σε αντίποινα για επιδρομές με drones εναντίον των αμερικανικών και συμμαχικών δυνάμεων στην περιοχή.

Το Ιράκ, επί σειρά ετών θέατρο σκληρού αγώνα για επιρροή ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στην Τεχεράνη, επιμένει πως δεν θέλει να συρθεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όμως τα επεισόδια στην επικράτειά του έχουν πολλαπλασιαστεί.

