Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ μετά από εκτόξευση ιρανικών πυραύλων προς το Ισραήλ

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί πάνω από την Ιερουσαλήμ, όπου είχαν ενεργοποιηθεί σειρήνες, ύστερα από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Ο ιρανικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις και τη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της χώρας, κατά τη 13η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Οι αεροπορικές βάσεις Παλμαχίμ και Όβντα, που ανήκουν στο σιωνιστικό καθεστώς, καθώς και το αρχηγείο της Σιν Μπετ στοχοθετήθηκαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός «εντόπισε πυραύλους που ερρίφθησαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ» και η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για να τους αναχαιτίσει, αναφέρεται σε ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Η πλειονότητα των πυραύλων που εκτοξεύονται προς το Ισραήλ σε αντίποινα για τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα, που εξαπολύθηκαν εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, αναχαιτίζονται. Ωστόσο τα συντρίμμια τους που πέφτουν στο έδαφος προκαλούν καθημερινά τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Από την αρχή του πολέμου συνολικά 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ