Τραμπ: Δεν έμεινε τίποτα να στοχοποιήσουμε στο Ιράν - Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη στο Axios ότι «δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα να στοχοποιηθεί» στο Ιράν, τονίζοντας ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει «σύντομα», επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά αυτό που είχε αναφέρει πριν δύο ημέρες.

«Όποτε θελήσω να τελειώσει, θα τελειώσει», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας σύντομης τηλεφωνικής συνέντευξης.

O Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η αρχική εκστρατεία σχεδιάστηκε ως μια μάχη έξι εβδομάδων.

«Ο πόλεμος πηγαίνει υπέροχα», τόνισε. «Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε κάνει περισσότερη ζημιά από ό,τι νομίζαμε ότι ήταν δυνατόν, ακόμη και στην αρχική περίοδο των έξι εβδομάδων».

Ο Τραμπ τόνισε ότι το Ιράν δεν απειλούσε μόνο το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, αλλά «κυνηγάει και την υπόλοιπη Μέση Ανατολή».

«Πληρώνουν για 47 χρόνια θανάτου και καταστροφής που προκάλεσαν. Αυτή είναι η εκδίκηση. Δεν θα τη γλιτώσουν τόσο εύκολα», τόνισε.

'Όπως αναφέρει το Axios, ενώ ο Τραμπ δηλώνει δημόσια ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση έχει σε μεγάλο βαθμό επιτύχει τους στόχους της, την ίδια ώρα Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι δεν έχει υπάρχει εσωτερική οδηγία για το πότε θα μπορούσαν να σταματήσουν οι μάχες.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί «χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, για όσο χρειαστεί, μέχρι να επιτύχουμε όλους τους στόχους και να κερδίσουμε αποφασιστικά την εκστρατεία».

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι προετοιμάζονται για τουλάχιστον δύο ακόμη εβδομάδες επιθέσεων στο Ιράν.

Την Τρίτη, οι ΗΠΑ έλαβαν πληροφορίες ότι το Ιράν έχει αρχίσει να τοποθετεί νάρκες στο Στενό του Ορμούζ - ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία στον κόσμο για την προμήθεια πετρελαίου.

Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι δεν είναι σαφές πόσες νάρκες έχει αναπτύξει το Ιράν, ωστόσο η εκτίμηση είναι ότι ο αριθμός είναι πολύ μικρός.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε στο Axios ότι οι αμερικανικές επιθέσεις την Τρίτη κατέστρεψαν 16 σκάφη ναρκοθέτησης και ανέτρεψαν τα ιρανικά σχέδια.

Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Brad Cooper, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα την Τετάρτη ότι η αποστολή του αμερικανικού στρατού είναι να εξαλείψει την ικανότητα του Ιράν να προβάλλει ισχύ και να παρενοχλεί τη ναυσιπλοΐα στο στενό.