Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού και στην κοιλάδα Μπεκάα

Πυκνός καπνός υψωνόταν από την περιοχή που επλήγη, μεγάλο μέρος των κατοίκων της οποίας έχουν ήδη απομακρυνθεί, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το AFP.

Νέα πλήγματα του Ισραήλ είχαν σήμερα στόχο τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, έπειτα από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο του Λιβάνου ANI.

Οι επιδρομές αυτές σημειώθηκαν έπειτα από άλλη επίθεση που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ισραήλ εναντίον πυκνοκατοικημένης συνοικίας στο κέντρο της Βηρυτού.

Στο μεταξύ επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στην κοιλάδα Μπεκάα, στον ανατολικό Λίβανο, προπύργιο της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Όπως μετέδωσε το ANI, στόχος του πλήγματος ήταν το σπίτι όπου διέμενε μία οικογένεια Σύρων προσφύγων.

Ο ισραηλινός στρατός στοχοθετεί την κοιλάδα Μπεκάα, που συνορεύει με τη Συρία, από την αρχή της αεροπορικής της εκστρατείας βομβαρδισμών εναντίον του Λιβάνου, στις 2 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ