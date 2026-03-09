Βέλγιο: Η έκρηξη μπροστά από συναγωγή στη Λιέγη θεωρείται αντισημιτική ενέργεια

Η βελγική κυβέρνηση καταδίκασε «μια απεχθή αντισημιτική πράξη» έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα μπροστά από συναγωγή στη Λιέγη, στο ανατολικό Βέλγιο, αναγκάζοντας την ομοσπονδιακή εισαγγελία να αναλάβει την έρευνα.

Ο αντισημιτισμός είναι μια «επίθεση κατά των αξιών μας και της κοινωνίας μας» και «πρέπει αναμφίβολα να καταπολεμηθεί», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ.

«Αλληλεγγύη προς την εβραϊκή κοινότητα της Λιέγης και του Βελγίου», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

Η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε γύρω στις 04:00 (τοπική ώρα, 05:00 ώρα Ελλάδας) μπροστά από τη συναγωγή που βρίσκεται στην οδό Λεόν Φρεντερίκ στη Λιέγη, δεν προκάλεσε τραυματισμούς, αλλά έσπασαν παράθυρα σε πολλά κτίρια.

Ωστόσο, η εγκληματική της προέλευση και η στοχοθέτηση της εβραϊκής κοινότητας ήταν πέραν πάσης αμφιβολίας στα μάτια των αρχών σήμερα το πρωί.

«Η έκρηξη μπροστά στη Συναγωγή της Λιέγης είναι μια απεχθής αντισημιτική πράξη που στοχοθέτησε άμεσα την εβραϊκή κοινότητα του Βελγίου», ανέφερε σε μήνυμά του στο Χ ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κουεντέν.

«Η ομοσπονδιακή εισαγγελία ξεκίνησε δικαστική έρευνα. Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από παρόμοιους χώρους θα συνεχίσουν να ενισχύονται», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος της Λιέγης Γουίλι Ντεμαγιέ κατήγγειλε επίσης «μια αντισημιτική πράξη». «Όλοι οι κάτοικοι της Λιέγης, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, σέβονται ο ένας τον άλλον και δεν θέλουμε να δούμε συγκρούσεις που συμβαίνουν αλλού να μεταφέρονται στην πόλη», σημείωσε ο αξιωματούχος, μιλώντας στον δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό RTBF.

Αυτή ήταν μια έμμεση αναφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου από αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, οι οποίες οδήγησαν σε πολυάριθμες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Τεχεράνη στις χώρες του Κόλπου.

«Υλικές ζημιές»

«Η έρευνα έχει μεταφερθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής εισαγγελίας, η οποία στο Βέλγιο χειρίζεται υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας.

Η εισαγγελία αναμένεται να δημοσιεύσει περισσότερες πληροφορίες αργότερα σήμερα.

Ερευνητές της ομοσπονδιακής δικαστικής αστυνομίας που ειδικεύονται στην αντιτρομοκρατία έχουν αποσταλεί στο σημείο, σύμφωνα με το RTBF.

Η συναγωγή, ένα διατηρητέο ​​κτίριο που εγκαινιάστηκε το 1899, λειτουργεί και σαν μουσείο που εκθέτει διάφορα θρησκευτικά αντικείμενα και την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας στη Λιέγη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Στο Βέλγιο, η εβραϊκή κοινότητα αριθμεί περίπου 50.000 άτομα, κυρίως στην Αμβέρσα και τις Βρυξέλλες, και στους χώρους λατρείας της έχουν εφαρμοστεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια.

Αυτό συνέβη ιδιαίτερα μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που διαπράχθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, η οποία οδήγησε στην καταστροφή της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό. Στη συνέχεια, παρατηρήθηκε αύξηση στις αναφορές αντισημιτικών πράξεων στο Βέλγιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ