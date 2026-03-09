«Καμπανάκι» από αναλυτές για «άνευ προηγουμένου» ράλι στις τιμές πετρελαίου

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα για να συζητήσουν μια πιθανή κοινή επιχείρηση για την απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ.

Προειδοποίηση ότι δεν η άνοδο της τιμής του πετρελαίου μπορεί να είναι άνευ προηγουμένου, απηύθυναν οι αναλυτές καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για παρατεταμένες διακοπές στην παραγωγή και πάγωμα των αποστολών μέσω των στρατηγικά ζωτικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» οδεύουν προς τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό τους στα χρονικά τη Δευτέρα, μετά από ένα νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων σε Ιράν και Λίβανο με άμεση απάντηση από την Τεχεράνη σε άλλες χώρες του Κόλπου.

Τα futures του αργού πετρελαίου Brent παράδοσης Μαΐου εκτινάσσονται 14,45% στα 106,08 δολάρια ανά βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate παράδοσης Απριλίου σκαρφαλώνουν 13,7% στα 103,65 δολάρια.

Ο Νιλ Άτκινσον, πρώην επικεφαλής πετρελαίου στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, επεσήμανε ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είναι κάτι που οι αγορές ενέργειας δεν είχαν ξαναδεί. Εκτός αν αλλάξει κάτι πολύ σύντομα, «βρισκόμαστε σε μια δυνητικά πρωτοφανή ενεργειακή κρίση που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα», τόνισε στο CNBC.

Χώρες στην πλούσια σε πετρέλαιο Μέση Ανατολή έχουν αρχίσει να μειώνουν την παραγωγή αργού. Το Ιράκ και το Κουβέιτ σταμάτησαν την παραγωγή, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία ενδέχεται επίσης να είναι ευάλωτες εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

«Παρόλο που υπάρχουν αποθέματα πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, το θέμα είναι ότι εάν αυτό το κλείσιμο συνεχιστεί, τα αποθέματα πετρελαίου θα εξαντληθούν και θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου, με την παραγωγή να έχει ουσιαστικά σταματήσει, στο Ιράκ και πιθανώς στο Κουβέιτ και ίσως ακόμη και με την πάροδο του χρόνου στη Σαουδική Αραβία, θα βρεθούμε σε μια κρίση που όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί», υπογράμμισε ο Άτκινσον.

Ερωτηθείς τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για τις τιμές του πετρελαίου, ο Άτκινσον απάντησε: «Λυπάμαι, μπαίνουμε σε πεδία εικασιών εδώ. Θέλω να πω, δεν υπάρχει προηγούμενο για αυτό. Ο ουρανός είναι το όριο». Συνήθως, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου περνάει από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά η ναυτιλιακή κίνηση έχει σχεδόν σταματήσει μέσω αυτού του βασικού θαλάσσιου διαδρόμου από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.

Ο Τάιλερ Γκούντσπιντ, επικεφαλής οικονομολόγος της ExxonMobil, εκτίμησε πως όλοι εκτός από τη Ρωσία νοιάζονται «για την επανέναρξη της κανονικής κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ».

Οι αναλυτές της Societe Generale, εν τω μεταξύ, προειδοποίησαν ότι οι παρατεταμένες διακοπές παραγωγής από χώρες της Μέσης Ανατολής «αυξάνουν σημαντικά» τον κίνδυνο επιπλοκών από την επανεκκίνηση.

«Τα ΗΑΕ είναι πιθανώς ο επόμενος παραγωγός που κινδυνεύει να διακόψει την παραγωγή, ενδεχομένως μέσα στις επόμενες πέντε έως επτά ημέρες», ανέφεραν οι αναλυτές. «Το Κατάρ είναι επίσης ευάλωτο, αν και οι όγκοι πετρελαίου του είναι μέτριοι σε σχέση με την έκθεσή του στο LNG. Η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει λιγότερο άμεσο κίνδυνο, αλλά οι διακοπές θα γίνουν εύλογες εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για άλλες δύο έως τρεις εβδομάδες», πρόσθεσαν.