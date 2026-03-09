Ο Πούτιν συνεχάρη τον Μοζτάμπα Χαμενεΐ για την εκλογή του - Επανέλαβε την «ακλόνητη στήριξη» της Μόσχας προς την Τεχεράνη

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχάρη σήμερα τον Μοζτάμπα Χαμενεΐ για την εκλογή του στη θέση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Παράλληλα ο Πούτιν δήλωσε πεπεισμένος ότι ο Μοζτάμπα θα συνεχίσει το έργο του πατέρα του, του Αλί Χαμενεΐ ο όποιος σκοτώθηκε σε πλήγμα κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου, «με τιμή» και θα ενώσει τον ιρανικό λαό «μπροστά στις σοβαρές δοκιμασίες».

Εξάλλου πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να στηρίζει το Ιράν, ενώ επεσήμανε ότι θέλει να «επιβεβαιώσει την ακλόνητη υποστήριξη προς την Τεχεράνη και την αλληλεγγύη προς τους Ιρανούς φίλους μας», τονίζοντας ότι «η Ρωσία ήταν και θα παραμείνει ένας αξιόπιστος εταίρος» του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ