Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Ο Πούτιν συνεχάρη τον Μοζτάμπα Χαμενεΐ για την εκλογή του - Επανέλαβε την «ακλόνητη στήριξη» της Μόσχας προς την Τεχεράνη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Πούτιν συνεχάρη τον Μοζτάμπα Χαμενεΐ για την εκλογή του - Επανέλαβε την «ακλόνητη στήριξη» της Μόσχας προς την Τεχεράνη
Βλαντίμιρ Πούτιν / Πηγή Φωτογραφίας: AP
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχάρη σήμερα τον Μοζτάμπα Χαμενεΐ για την εκλογή του στη θέση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχάρη σήμερα τον Μοζτάμπα Χαμενεΐ για την εκλογή του στη θέση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Παράλληλα ο Πούτιν δήλωσε πεπεισμένος ότι ο Μοζτάμπα θα συνεχίσει το έργο του πατέρα του, του Αλί Χαμενεΐ ο όποιος σκοτώθηκε σε πλήγμα κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου, «με τιμή» και θα ενώσει τον ιρανικό λαό «μπροστά στις σοβαρές δοκιμασίες».

Εξάλλου πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να στηρίζει το Ιράν, ενώ επεσήμανε ότι θέλει να «επιβεβαιώσει την ακλόνητη υποστήριξη προς την Τεχεράνη και την αλληλεγγύη προς τους Ιρανούς φίλους μας», τονίζοντας ότι «η Ρωσία ήταν και θα παραμείνει ένας αξιόπιστος εταίρος» του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μπορεί η Ελλάδα να ξεμείνει από καύσιμα; Το «προηγούμενο» που ανησύχησε την αγορά

ΕΝΦΙΑ 2026: Προ των πυλών ο νέος λογαριασμός - Πότε θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά για 7 εκατ. ιδιοκτήτες

Ράλι δίχως φρένα για το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια - Έκτακτη παρέμβαση εξετάζουν οι G7

tags:
Βλαντίμιρ Πούτιν
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider