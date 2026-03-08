Τραμπ: Δεν θα μείνει κανείς Ιρανός ηγέτης ζωντανός - Για ένατη μέρα στις φλόγες η Μέση Ανατολή

Διαψεύδουν οι ΗΠΑ ιρανικές αναφορές υπό κράτηση Αμερικανούς στρατιώτες. Πρώτο πλήγμα σε βασικό διυλιστήριο στην Τεχεράνη. Σειρήνες στο Ισραήλ από ιρανικές επιθέσεις.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 08:54

«Πιο σκληρή επίθεση» προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η ένατη ημέρα του πολέμου βρίσκει τη νότια πλευρά της Τεχεράνης να φλέγεται από τα πλήγματα σε τρεις δεξαμενές καυσίμων από το πρώτο πλήγμα σε βασικό διυλιστήριο.

Iran | An entire oil depot has been blown up in an attack in Tehran!!#TehranAttack #IranWar #Dubai pic.twitter.com/1dcvrgSogu — drx santosh yadav (@Santosh_SP_) March 8, 2026

Στο Ισραήλ ήχησε νέος συναγερμός στις 2 τα ξημερώματα. Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι στοχοποίησε στον Λίβανο, διοικητές της Δύναμης Quds των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης. Νωρίτερα, ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε δωμάτια του ξενοδοχείου Ramada στην περιοχή Ραούτς της Βηρυτού, με απολογισμό τέσσερις νεκρούς και δέκα τραυματίες.

Kατά την ενημέρωση σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σχετικά με τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης, ότι «κάποια στιγμή, δεν θα μείνει κανείς εκ των υποψηφίων διαδόχων και ίσως τότε το Ιράν να παραδοθεί».

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί εμπλοκή των Κούρδων στο Ιράν, ανασκευάζοντας δηλώσεις της περασμένης Πέμπτης στο Reuters.

«Προσωπικά ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες που επηρεάζονται από τις ενέργειες του Ιράν», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν . Ωστόσο, το γραφείο του προέβη σε διευκρινιστική δήλωση απορρίπτοντας κάθε πιθανότητα παράδοσης, ενώ ο Ιρανός πρόεδρος και μέλος του μεταβατικού συμβουλίου του Ιράν δέχτηκε επίθεση από τους σκληροπυρηνικούς. Την ίδια ώρα, ο υποψήφιος μεταβατικός ηγέτης Αλί Λαριτζανί προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ πρέπει να πληρώσουν για τις πράξεις τους, επειδή θέλουν να μετατρέψουν το Ιράν σε μία άλλη Βενεζουέλα και στοχεύουν στη διαίρεση του Ιράν.

Ο αμερικανικός στρατός έσπευσε να διαψεύσει τη δήλωση του Λαριτζανί για απαχθέντες ή υπό κράτηση Αμερικανούς στρατιώτες.

Αργά τη νύχτα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν ισραηλινό διυλιστήριο, ενώ ηχούσαν σειρήνες στην περιοχή της Χάιφα. Οι αναφορές για ρουκέτες που στόχευαν την αμερικανική πρεσβεία Βαγδάτη, παραμένουν ανεπιβεβαίωτες.

Στο Ιράκ, έγινε επίθεση με drone σε αμερικανική στρατιωτική βάση κοντά στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του ιρακινού Κουρδιστάν.

Οι χώρες του Περσικού αναφέρουν νέα πλήγματα και συγκεκριμένα:

Μπαχρέιν: Ιρανική επίθεση κοντά στο λιμάνι όπου ξέσπασε πυρκαγιά.

Κουβέιτ: Κύμα drones έπληξε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων, στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας.

Κατάρ: Το Ιράν εκτόξευσε 12 πυραύλους εκ των οποίων δύο κρουζ ενώ οι 8 αναχαιτίστηκαν

Σαουδική Αραβία: Αναχαίτιση dones πάνω από τη διπλωματική συνοικία του Ριάντ και προειδοποίηση ότι «τα συνεχιζόμενα χτυπήματα, μπορεί να πυροδοτήσουν απάντηση».

Πολεμική ικανότητα για τουλάχιστον έξι μήνες

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξέφρασαν σήμερα τη βεβαιότητα πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι ικανές να συνεχίσουν για «τουλάχιστον έξι μήνες» τον σφοδρό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, συμπληρώνοντας πως έχουν ήδη πλήξει περισσότερους από 200 αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι ικανές να συνεχίσουν για τουλάχιστον έξι μήνες τον σφοδρό πόλεμο, με τον σημερινό ρυθμό των επιχειρήσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Με πληροφορίες από ertnews.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP