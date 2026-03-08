Νορβηγία: Έκρηξη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο

Η αστυνομία ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην είσοδο του προξενικού τμήματος.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο επλήγη από μια ισχυρή έκρηξη νωρίς την Κυριακή, προκαλώντας μικρές ζημιές αλλά χωρίς τραυματισμούς, ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία.

Η έκρηξη ακούστηκε από τον χώρο του συγκροτήματος της πρεσβείας στο δυτικό Όσλο περίπου στη 1 π.μ. (τοπική ώρα) και αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή.»

🚨 JUST IN: Norway police CONFIRM that the US Embassy is Oslo was targeted by an EXPLOSIVE DEVICE, detonating around 1AM near the entrance



Minor injuries and damage reported



We're facing Islamic TERROR CELLS worldwide. Keep Americans safe at all costs!pic.twitter.com/6jzHlu9Kmv — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 8, 2026

«Υπήρχε ένα πολύ πυκνό στρώμα καπνού στον δρόμο», δήλωσε ο Σεμπάστιαν Τέρσταντ, 18 ετών, μαθητής λυκείου, ο οποίος περνούσε με το αυτοκίνητό του δίπλα από την πρεσβεία την ώρα του περιστατικού.

«Υπήρξαν κάποιες ζημιές στην είσοδο», δήλωσε ο Τέρσταντ στο Reuters. Η αστυνομία του Όσλο ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην είσοδο του προξενικού τμήματος.

Δύο τεχνικοί της αστυνομίας, φορώντας λευκές φόρμες, εθεάθησαν αργότερα να εργάζονται στο σημείο.

Δεν βρέθηκαν άλλοι εκρηκτικοί μηχανισμοί στην περιοχή, ανακοίνωσε η αστυνομία. «Έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες στο σημείο με τη βοήθεια σκύλων, drones και ενός ελικοπτέρου, για τον εντοπισμό ενός ή περισσότερων πιθανών δραστών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αστυνομικό τμήμα του Όσλο.

Η πρεσβεία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επίσης δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.