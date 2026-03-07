Εντοπισμός σορού άνδρα κοντά στο λιμάνι της Κορίνθου

Ειδήσεις | Ελλάδα

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του λιμένα Κορίνθου, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, η σορός ανασύρθηκε από αλιευτικό σκάφος, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συμμετείχε στην επιχείρηση περισυλλογής.

Στη συνέχεια, η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

