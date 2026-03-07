Βουλή: Συγχαρητήρια Νικήτα Κακλαμάνη στον Λευτέρη Πετρούνια για το ασημένιο στο παγκόσμιο του Μπακού

Ανέβασε την Ελλάδα και πάλι στην κορυφή του κόσμου, αναφέρει ο πρόεδρος της Βουλής για το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε ο Πετρούνιας στο Μπακού.

Τα θερμά του συγχαρητήρια στον Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής, στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης με δήλωσή του:

«Ένας σπουδαίος αθλητής με συνεχή προσφορά στην ελληνική και παγκόσμια Ενόργανη Γυμναστική, ο οποίος παλεύει συστηματικά, με πάθος, αφοσίωση και σπάνιο ήθος ανέβασε την Ελλάδα και πάλι στην κορυφή του κόσμου.

Η νέα του επιτυχία, σε μια αλυσίδα εντυπωσιακών επιδόσεων και μεταλλίων δίνει χαρά και υπερηφάνεια ξανά σε όλους τους Έλληνες. Λευτέρη σε ευχαριστούμε.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ