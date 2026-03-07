Ειδήσεις | Ελλάδα

Βουλή: Συγχαρητήρια Νικήτα Κακλαμάνη στον Λευτέρη Πετρούνια για το ασημένιο στο παγκόσμιο του Μπακού

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Βουλή: Συγχαρητήρια Νικήτα Κακλαμάνη στον Λευτέρη Πετρούνια για το ασημένιο στο παγκόσμιο του Μπακού
Ανέβασε την Ελλάδα και πάλι στην κορυφή του κόσμου, αναφέρει ο πρόεδρος της Βουλής για το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε ο Πετρούνιας στο Μπακού.

Τα θερμά του συγχαρητήρια στον Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής, στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης με δήλωσή του:

«Ένας σπουδαίος αθλητής με συνεχή προσφορά στην ελληνική και παγκόσμια Ενόργανη Γυμναστική, ο οποίος παλεύει συστηματικά, με πάθος, αφοσίωση και σπάνιο ήθος ανέβασε την Ελλάδα και πάλι στην κορυφή του κόσμου.

Η νέα του επιτυχία, σε μια αλυσίδα εντυπωσιακών επιδόσεων και μεταλλίων δίνει χαρά και υπερηφάνεια ξανά σε όλους τους Έλληνες. Λευτέρη σε ευχαριστούμε.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΑΕΠ: Πώς οι στατιστικές «διορθώσεις» και το επενδυτικό κρεσέντο έσωσαν τη χρονιά

Έξι στους 10 άνεργους αναζητούν δουλειά για πάνω από ένα έτος - Το 92,7% όσων βρίσκονται εκτός αγοράς αρνούνται να δουλέψουν

Πέντε ή έξι καράβια με αργεντινέζικο ηλιόσπορο, αλλάζουν όσα ξέραμε (ή νομίζαμε) για την Mercosur

tags:
Νικήτας Κακλαμάνης
Βουλή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider