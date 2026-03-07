Ειδήσεις | Ελλάδα

Δένδιας: Στις 7 Μαρτίου 1948 τα Δωδεκάνησα επέστρεψαν στην «αγκαλιά» της Μητέρας Πατρίδας

Newsroom
Δένδιας: Στις 7 Μαρτίου 1948 τα Δωδεκάνησα επέστρεψαν στην «αγκαλιά» της Μητέρας Πατρίδας
Μήνυμα του υπ. Άμυνας για την 78η επέτειο της ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα.

Τα Δωδεκάνησα εορτάζουν σήμερα την 78η επέτειο της ενσωμάτωσής τους στον εθνικό κορμό. Καθ' όλη τη μακραίωνη πορεία τους διατήρησαν άσβεστη την ελληνική και χριστιανική ταυτότητα. Στις 7 Μαρτίου 1948 επέστρεψαν στην «αγκαλιά» της Μητέρας Πατρίδας.

Αυτό αναφέρει με ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας για την 78η επέτειο της ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Νίκος Δένδιας
