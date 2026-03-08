Τραμπ σε Στάρμερ: Δεν σας χρειαζόμαστε - Θα θυμάμαι την έλλειψη υποστήριξης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χρεώνει στον Βρετανό πρωθυπουργό ότι βοήθησε να «καταστραφεί» η ιστορικά στενή σχέση των δύο χωρών, αρνούμενος συνδρομή στη σύγκρουση στο Ιράν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Βρετανία εξετάζει «σοβαρά» το ενδεχόμενο να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή, αλλά πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τα χρειάζονται για να κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν, στην τελευταία σύγκρουση μεταξύ των στρατιωτικών συμμάχων.

Ο Τραμπ έχει επικρίνει επανειλημμένα τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, υποστηρίζοντας αυτή την εβδομάδα ότι βοήθησε να «καταστραφεί» η ιστορικά στενή σχέση των δύο χωρών, αφού το Λονδίνο μπλόκαρε την αρχική χρήση βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ για να επιτεθούν στο Ιράν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι «θα θυμάται» την έλλειψη βρετανικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν. «Το Ηνωμένο Βασίλειο, ο κάποτε Μεγάλος Σύμμαχός μας - ίσως ο μεγαλύτερος απ’ όλους - σκέφτεται επιτέλους σοβαρά να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή», είπε ο Τραμπ.

«Δεν πειράζει, κύριε Πρωθυπουργέ Στάρμερ, δεν τα χρειαζόμαστε πλέον - αλλά θα το θυμόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν σε πολέμους αφού εμείς έχουμε ήδη κερδίσει!»

Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε αφού το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι προετοιμάζει το αεροπλανοφόρο Prince of Wales για πιθανή ανάπτυξη.

Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία τελική απόφαση σχετικά με το αν το αεροπλανοφόρο θα αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, δήλωσε Βρετανός αξιωματούχος.

Ο Στάρμερ υπερασπίστηκε την απόφασή του να μην επιτρέψει αρχικά στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για να υποστηρίξουν τα πρώτα πλήγματα κατά του Ιράν, λέγοντας ότι έπρεπε να βεβαιωθεί πως οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια ήταν νόμιμη και σωστά σχεδιασμένη.

Αργότερα επέτρεψε στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτό που χαρακτήρισε αμυντικά πλήγματα εναντίον ιρανικών πυραύλων που βρίσκονταν σε αποθήκες ή σε εκτοξευτές.

Νωρίτερα φέτος, ο Στάρμερ είχε επίσης επικρίνει την επιθυμία του Τραμπ να αγοράσει τη Γροιλανδία και είχε δηλώσει ότι τα σχόλιά του πως τα ευρωπαϊκά στρατεύματα απέφευγαν τις μάχες στην πρώτη γραμμή στον πόλεμο στο Αφγανιστάν ήταν «ειλικρινά απαράδεκτα».

