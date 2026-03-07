Έξι στους 10 άνεργους αναζητούν δουλειά για πάνω από ένα έτος - Το 92,7% όσων βρίσκονται εκτός αγοράς αρνούνται να δουλέψουν

Τo ποσοστό των ανέργων που αναζητούν εργασία ένα έτος ή περισσότερο (μακροχρόνια άνεργοι) ανέρχεται σε 58%. Το 92,7% των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού δηλώνουν ότι δεν θέλουν να εργαστούν.

Στο 8,3% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας το Δ΄ τρίμηνο 2025 στη χώρα μας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, με τα άτομα «εκτός εργατικού δυναμικού» να ανέρχονται σε 4.250.648, λίγο χαμηλότερα από τους απασχολούμενους κατά την ίδια περίοδο (4.352.366 άτομα).

Ο αριθμός των ανέργων στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε 394.894 άτομα, με τους νέους και τις γυναίκες να πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, καθώς αμφότερες οι κατηγορίες καταγράφουν διψήφια ποσοστά. Ειδικότερα, στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας το δ’ τρίμηνο πέρυσι ανήλθε σε 10,8% και στους άνδρες σε 6,3%. Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες 15- 19 ετών (19,9%) και 20- 24 ετών (17,3%). Ακολουθούν οι ηλικίες 25- 29 ετών (14,7%), 30- 44 ετών (8,3%), 45- 64 ετών (6,2%) και 65 ετών και άνω (6%).

Όπως φανερώνουν τα πλέον επίσημα στοιχεία στοιχεία, τα περιθώρια περαιτέρω μείωσης της ανεργίας στενεύουν όσο πλησιάζουμε στον σκληρό πυρήνα της, ενώ πρόκληση αποτελεί η μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας και η αύξηση της συμμετοχής στην εργασία. Η όλη προσπάθεια θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού κυρίως νέους, γυναίκες, μακροχρονίως ανέργους, άτομα με αναπηρία, ενώ στην «μάχη» μπαίνουν και δομικά προβλήματα της αγοράς εργασίας, όπως η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων, αλλά και η – γεωγραφικά – άνιση κατανομή των ευκαιριών.

Ειδικά κατά την περίοδο μετάβασης στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα αναδιαμορφώσει την αγορά εργασίας, θεωρείται κρίσιμης σημασίας η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα που θα στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων με έμφαση στις ψηφιακές, πράσινες και τεχνικές δεξιότητες, αλλά και στην ευθυγράμμιση αυτών με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Επιπλέον προς την κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητη η μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η επανακατάρτιση των ανέργων, αλλά και η διασύνδεση όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με τις παραγωγικές δομές της χώρας.

Έξι στους 10 είναι μακροχρόνια άνεργοι

Από τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το Δ ́ τρίμηνο του 2025 προκύπτει ότι ο βασικός λόγος που σταμάτησαν οι άνεργοι να εργάζονται είναι γιατί η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (33,8%). Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) είναι 18,6%.Τo ποσοστό των ανέργων που αναζητούν εργασία ένα έτος ή περισσότερο (μακροχρόνια άνεργοι) ανέρχεται σε 58%.

H πλειονότητα των ανέργων έχει ολοκληρώσει μέχρι δευτεροβάθμια εκπαίδευση (58,0%). Το ποσοστό των ανέργων που δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ ανέρχεται σε 20,4%, ενώ το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι λαμβάνουν επίδομα ή βοήθημα από τη ΔΥΠΑ ανέρχεται σε 15,1%.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας ενώ το χαμηλότερο στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Άτομα εκτός αγοράς εργασίας

Η πλειονότητα των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού, ηλικίας 15-74 ετών, είτε δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (46,7%) ή έχουν περάσει περισσότερα από 8 έτη από τότε που σταμάτησαν την τελευταία τους εργασία (26,8%). Από τα άτομα που εργάστηκαν μέσα στα τελευταία 8 έτη, το μεγαλύτερο ποσοστό σταμάτησε να εργάζεται επειδή συνταξιοδοτήθηκε (59,1%) ή επειδή η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (19,6%).

Το 92,7% των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού δηλώνουν ότι δεν θέλουν να εργαστούν. Το 1% δηλώνει ότι αναζητά εργασία αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι να την αναλάβουν, ενώ το 3,2% δηλώνει ότι είναι διαθέσιμοι για να αναλάβουν εργασία άμεσα αλλά δεν αναζητούν.

Στην δεξαμενή των μη αναζητούντων εργασία βρίσκονται πολλά μέλη της Gen Z, τα οποία είτε σπουδάζουν, είτε μένουν ακόμη στο «πατρικό» και δεν θέλουν να δημιουργήσουν ξεχωριστό νοικοκυριό λόγω των χαμηλών μισθών και της έντασης του στεγαστικού προβλήματος.