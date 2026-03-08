Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: Πολύ κοντά η εκλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιράν: Πολύ κοντά η εκλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη
Σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr έχει σχεδόν επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση σχετικά με τον διάδοχο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Έχει σχεδόν επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση σχετικά με τον διάδοχο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ο αγιατολάχ Μοχαμαντμεντί Μιρμπακερί, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Ο ίδιος δήλωσε, ωστόσο, ότι «κάποια εμπόδια» χρειάζεται να επιλυθούν αναφορικά με τη διαδικασία, σύμφωνα με το Mehr.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το σώμα που είναι αρμόδιο για την εκλογή του ανώτατου ηγέτη είχε μια μικρή διαφωνία για το εάν η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί ύστερα από συνάντηση με φυσική παρουσία ή αντ’ αυτού να εκδοθεί χωρίς να τηρείται αυτή η τυπική διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το Χρηματιστήριο στη δίνη του πολέμου - Αντίστροφη μέτρηση ως τα τέλη Μαρτίου

Πώς και πόσο επεκτείνεται η τουριστική σεζόν – Το γράφημα της εβδομάδας

Παγκόσμια «χρεοκοπία νερού»: Το νέο οικονομικό και γεωπολιτικό ρίσκο έως το 2050

tags:
Ιράν
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider