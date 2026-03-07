Ντουμπάι: Ένας νεκρός από ιρανικό χτύπημα στην περιοχή της μαρίνας της πόλης

Σύμφωνα με τις αρχές ένας οδηγός σκοτώθηκε από θραύσματα αναχαίτισης που έπεσαν στο όχημα του στην περιοχή Αλ Μπάρσα.

Οι αρχές του Ντουμπάι ανακοίνωσαν ότι αντιμετώπισαν ένα περιστατικό που προκλήθηκε από συντρίμμια drone του Ιράν που χτύπησαν την πρόσοψη ενός από τους πύργους στην περιοχή της μαρίνας της πόλης, ως αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης αεροπορικής αναχαίτισης.

An Iranian drone reportedly struck the 23 Marina tower in Dubai, UAE. pic.twitter.com/jtIJFAwpGI — Clash Report (@clashreport) March 7, 2026

Η επίθεση στον ουρανοξύστη όπου στεγάζονται κατοικίες και βρίσκεται στην παραθαλάσσια περιοχή της μαρίνας του Ντουμπάι, προκάλεσε πυκνό καπνό ορατό από τις γειτονικές περιοχές, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.

Νωρίτερα ιρανικό drone έπληξε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, προκαλώντας την αναστολή όλων των πτήσεων.

Προειδοποίηση προς το Ιράν απεύθυνε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, που δήλωσε πως η χώρα του δεν είναι εύκολη λεία.

