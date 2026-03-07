Βρετανία: Αμερικανικά βομβαρδιστικά Β-1 στο νησί - Αυξάνεται η βρετανική εμπλοκή στη σύγκρουση

Αρχικά, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε αρνηθεί να δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για επιθετικές ενέργειες κατά του Ιράν. Όμως οι αντιρρήσεις του κάμφθηκαν. Πιθανή αποστολή βρετανικού αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή.

Αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη Β-1 ικανά να μεταφέρουν 24 πυραύλους κρουζ προσγειώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ενέκρινε «αμυντική» δράση των ΗΠΑ κατά ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων από βρετανικές βάσεις. Η εξέλιξη φέρνει πιο άμεση την εμπλοκή της Βρετανίας στη σύγκρουση, την ώρα που έγινε γνωστό ότι προετοιμάζεται το αεροπλανοφόρο Prince of Wales για πιθανή ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή.

Αρχικά, ο Στάρμερ είχε αρνηθεί να δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις στην κοινή επιθετική ενέργεια με το Ισραήλ κατά του Ιράν, κάτι που προκάλεσε διαφωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η άφιξη του τεράστιου αεροσκάφους έρχεται μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ την Πέμπτη ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν «πρόκειται να αυξηθούν δραματικά».

Το B-1 Lancer μήκους 44,5 μέτρων (146 πόδια) προσγειώθηκε στη βάση Fairford στο Γκλόστερσαϊρ το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι “δεν είναι ευχαριστημένος με το Ηνωμένο Βασίλειο” λόγω της απόφασης, η οποία οδήγησε τα αμερικανικά αεροσκάφη να “πετάξουν πολλές επιπλέον ώρες” για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Μετά την παροχή άδειας στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τη βάση Fairford της RAF στο Γκλόστερσαϊρ και τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, ο πρωθυπουργός δήλωσε στα μέλη του Κοινοβουλίου ότι η κυβέρνηση “δεν πιστεύει στην αλλαγή καθεστώτος από τους αιθέρες”.

Η βάση Fairford, έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από τις ΗΠΑ για τη διεξαγωγή μακρινών αποστολών βαρέων βομβαρδισμών.

Το B-1 ζυγίζει 86 τόνους και είναι το ταχύτερο βομβαρδιστικό της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Boeing, φτάνοντας ταχύτητες πάνω από 900 μίλια/ώρα (1.448,4 χλμ/ώρα).

Με το προσωνύμιο “the Bone”, το αεροσκάφοπς διαθέτει προηγμένα συστήματα ραντάρ και GPS για να εντοπίζει στόχους, καθώς και ηλεκτρονικούς παρεμβολείς, προειδοποιήσεις ραντάρ και σύστημα αποπροσανατολισμού για να προστατεύεται από εχθρούς.

Ο στρατιωτικός αναλυτής και πρώην Βρετανός αξιωματικός Justin Crump δήλωσε ότι το B1-Lancer είναι “ένα από τα σημαντικότερα βομβαρδιστικά αεροσκάφη στον κόσμο” και μπορεί να μεταφέρει μεγάλα φορτία βομβών σε μεγάλες αποστάσεις, γρήγορα, αν χρειαστεί.

Ο Crump, διευθύνων σύμβουλος της ιδιωτικής εταιρείας πληροφοριών Sibylline, δήλωσε στο BBC Radio 4 ότι “οι επιχειρήσεις από τη βάση του Fairford θα είναι πολύ πιο αποδοτικές” και “έχουν νόημα” για τις ΗΠΑ, καθώς θα μειώσουν τον χρόνο που χρειάζονται τα Β-1 για να προσεγγίσουν τους στόχους τους στο Ιράν.

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεχθεί κριτική για την αντίδρασή του στις επιθέσεις με drones στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι στην Κύπρο.

Η Ντάουνινγκ Στριτ απέρριψετην κριτική ότι η κυβέρνηση απέτυχε να παρέχει επαρκείς στρατιωτικούς πόρους στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση στη βάση.

Ο Στάρμερ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι υπήρχαν προστατευτικά μέτρα στοπ Ακρωτήρι.

Η επίθεση με drone στη βρετανική στρατιωτική βάση προκάλεσε “ελάχιστες ζημιές” και δεν είχε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Υπ' ατμόν για Μέση Ανατολή το Prince of Wales

Το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζει το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales για πιθανή ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανακοίνωσε το Βρετανικό Υπουργείο 'Αμυνας διευκρινίζοντας πως δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για τον απόπλου του, αλλά έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες έχει μειωθεί στο μισό ο χρόνος ετοιμότητας του. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα πάρει εντολή δράσης θα χρειαστεί πέντε ημέρες για να σηκώσει άγκυρες. Τα πληρώματα του έχουν επίσης ειδοποιηθεί για πιθανή άμεση κινητοποίηση.

Όπως αναφέρει σε δήλωση του ο εκπρόσωπος του Υπουργείου από τον Ιανουάριο η Βρετανία έχει ενισχύσει την στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ άλλων έχει στείλει στην Κύπρο 400 επιπλέον άτομα και στην ευρύτερη περιοχή αεροσκάφη Typhoon, αεροσκάφη F-35, ενώ έχει εγκαταστήσει και συστήματα αεράμυνας. «Το HMS Prince of Wales βρισκόταν πάντα σε πολύ υψηλή ετοιμότητα. Τώρα αυξάνουμε την ετοιμότητα του αεροπλανοφόρου, μειώνοντας τον χρόνο που χρειάζεται για να αποπλεύσει», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Υπουργείου 'Αμυνας.

Το Prince of Wales ένα από τα πιο σύγχρονα πολεμικά πλοία της Ευρώπης . Σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο 'Αμυνας μαζί με το αδελφό του πλοίο το HMS Queen Elizabeth αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ναυτικής ισχύος του Ηνωμένου Βασιλείου για επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας. Έχει εκτόπισμα περίπου 65.000 τόνων και μήκος 280 μέτρων. Μεταφέρει αεροσκάφη F-35 και συνοδεύεται από μια σειρά άλλων σκαφών και ένα υποβρύχιο. Σταθμεύει στην ναυτική βάση το Πόρτσμουθ στην νότια Αγγλία.

Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ