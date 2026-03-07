Κίνα: Ιστορικά ρεκόρ κατέγραψε ο εσωτερικός τουρισμός το 2025

Μεγάλη ήταν και η εσωτερική τουριστική κίνηση κατά τους εορτασμούς του Φεστιβάλ της Άνοιξης για το 2026.

Ο εσωτερικός τουρισμός στην Κίνα κατέγραψε ιστορικά ρεκόρ στη διάρκεια του 2025, αλλά και κατά τους εορτασμούς του Φεστιβάλ της Άνοιξης για το 2026, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Σουν Γελί.

Στη φετινή εορταστική περίοδο του Φεστιβάλ της Άνοιξης, διάρκειας εννέα ημερών (15-23 Φεβρουαρίου) πραγματοποιήθηκαν 596 εκατομμύρια εσωτερικά ταξίδια, με τις δαπάνες για τον τουρισμό να ξεπερνούν τα 800 δισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 99,39 δισεκατομμύρια ευρώ), καταγράφοντας νέα ρεκόρ, δήλωσε ο Σουν στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, στο περιθώριο των εργασιών του Εθνικού Λαϊκού Συνεδρίου της Κίνας.

Για ολόκληρο το 2025, τα εσωτερικά ταξίδια των Κινέζων ξεπέρασαν τα 6,5 δισεκατομμύρια ταξίδια με ετήσια αύξηση μεγαλύτερη από 16% και τις τουριστικές δαπάνες να φτάνουν τα 6,3 τρισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 780 δισεκατομμύρια ευρώ) με ετήσια αύξηση 9,5%, ενώ καταγράφηκαν νέα ρεκόρ τόσο στον όγκο, όσο και τις δαπάνες, πρόσθεσε ο Σουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ