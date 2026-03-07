Αραγτσί: Ο Τραμπ κατέστρεψε την διάθεση του Ιράν για αποκλιμάκωση

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ προειδοποίησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ότι αν επιδιώξει κλιμάκωση, «είναι ακριβώς αυτό για το οποίο οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας προετοιμάζονται εδώ και καιρό».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η «διάθεση του Ιράν για αποκλιμάκωση», υπό την προϋπόθεση ότι το έδαφος των γειτονικών χωρών δεν θα χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις εναντίον του Ιράν, «σχεδόν αμέσως καταστράφηκε» από την «παρερμηνεία» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις δυνατότητες και τις προθέσεις του Ιράν.

Σε δήλωση που ακολούθησε τα σχόλια του Τραμπ νωρίτερα σήμερα, ο Αραγτσί ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Τραμπ έχει παρερμηνεύσει τις «δυνατότητες, την αποφασιστικότητα και τις προθέσεις» της Τεχεράνης.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ προειδοποίησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ότι αν επιδιώξει κλιμάκωση, «είναι ακριβώς αυτό για το οποίο οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας προετοιμάζονται εδώ και καιρό».

Πρόσθεσε ότι «η ευθύνη για οποιαδήποτε εντατικοποίηση της άσκησης του δικαιώματος αυτοάμυνας του Ιράν θα βαρύνει ξεκάθαρα την αμερικανική διοίκηση».

Η δήλωση του Αραγτσί έρχεται αφού ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, νωρίτερα υπαινίχθηκε ότι η Τεχεράνη δεν θα στοχεύσει τα γειτονικά κράτη του Κόλπου, «εκτός αν δεχθεί επίθεση πρώτη».

Νωρίτερα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Ιρανού προέδρου ως «παράδοση» προς τους γείτονες της χώρας, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά».