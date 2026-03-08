Γυναίκες: Αποζητούν ευέλικτες μορφές εργασίας για να συνδυάσουν καριέρα και ευθύνες φροντίδας

Παράγοντες όπως οι διακρίσεις στον εργασιακό χώρο, τα κοινωνικά στερεότυπα και η άνιση κατανομή των οικογενειακών ευθυνών συμβάλλουν στη διαιώνισή των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η μισθολογική ανισότητα, τα υψηλά ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης και η επίδραση των ευθυνών φροντίδας μαρτυρούν ότι η συζήτηση για την ισότητα στον χώρο εργασίας χρειάζεται να εστιάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα και τις πρακτικές υποστήριξης των γυναικών, σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους διαδρομής.

Εγκλωβισμένες σε χαμηλόβαθμες και χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας διεκδικούν μια καλύτερη επαγγελματική πορεία, τη στιγμή που βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις και στερεότυπα τις αποτρέπουν από ανδροκρατούμενους επαγγελματικούς κλάδους όπως τα STEM και τα χρηματοοικονομικά.

Άλλωστε, με βάση τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ από τις ΑΠΔ 2025, οι γυναίκες λαμβάνουν περίπου 200 ευρώ λιγότερα του μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης των αντρών, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να δουλέψουν περίπου 2 μήνες επιπλέον κάθε έτος για να καλύψουν τη μέση μισθολογική διαφορά.

Burnout, φόρτος εργασίας και ευθύνες φροντίδας

Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte Ελλάδος, στο ξεκίνημα της εργασιακής διαδρομής τους, οι γυναίκες εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξες για τις προοπτικές ανέλιξης. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη στην ισότητα των ευκαιριών διαβρώνεται σταδιακά. Η συσσώρευση ευθυνών - επαγγελματικών και οικογενειακών - και ο αυξανόμενος φόρτος εργασίας επηρεάζει την επαγγελματική εμπειρία ανάλογα με το ηλικιακό στάδιο.



Η επαγγελματική εξουθένωση αναδεικνύεται ως μία από τις πιο έντονες πραγματικότητες για την εργαζόμενη γυναίκα στις μέρες μας. Το 80% των γυναικών δηλώνει ότι έχει βιώσει burnout, με τα ποσοστά να εντείνονται στα μεσαία και τα μεταγενέστερα στάδια της καριέρας.

Περισσότερες από τις μισές περιγράφουν τον φόρτο εργασίας τους ως κατά περιόδους υπερβολικό ή δυσκολότερα διαχειρίσιμο, ενώ σχεδόν οι μισές έχουν ευθύνες φροντίδας. Παρότι το 54% δηλώνει ότι οι ευθύνες αυτές δεν τους έχουν επηρεάσει στην καριέρα τους, το 42% αναφέρει ότι έχουν λειτουργήσει αρνητικά για τις επαγγελματικές τους ευκαιρίες – με την τάση αυτή να είναι πιο έντονη στις ηλικίες 37–44 - γεγονός που αναδεικνύει τη σύνδεση μεταξύ φροντίδας και επαγγελματικής εξέλιξης.

Όσο για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (work-life balance), αυτή αποτελεί μια ζητούμενη αλλά ακόμη μερική κατάκτηση για την πλειονότητα των γυναικών. Παρά τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών, ελάχιστες δηλώνουν ικανοποιημένες από τα τρέχοντα επίπεδα ισορροπίας.

Ωστόσο, καταγράφεται μια θετική τάση ως προς την αποδοχή της ευέλικτης εργασίας και του δικαιώματος στην αποσύνδεση, τα οποία αναγνωρίζονται πλέον ως οργανικά και νόμιμα στοιχεία της σύγχρονης εργασιακής πραγματικότητας.

Το πλέον αξιοσημείωτο εύρημα της έρευνας αφορά στο γεγονός ότι η παροχή ευέλικτων μορφών εργασίας δεν διασφαλίζει αυτόματα την ισορροπία. Η μελέτη αναδεικνύει ότι το κλειδί για την ευημερία των εργαζομένων γυναικών δεν βρίσκεται μόνο στην πρόσβαση σε ευέλικτες επιλογές, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αυτές συνδυάζονται με την ένταση του φόρτου εργασίας και τις καθημερινές απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος.

Η ευέλικτη εργασία και η καριέρα

Σύμφωνα με την International Workplace Group (IWG) το 66% των γυναικών δηλώνουν ότι οι ευέλικτες μορφές εργασίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους εξέλιξη, επιβεβαιώνοντας ότι όταν οι εργοδότες προσφέρουν αυτές τις δυνατότητες αίρονται σημαντικά εμπόδια.

Το 66% αναφέρει ότι η ευέλικτη εργασία είχε θετικό αντίκτυπο στην καριέρα του. To ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 79% για τις γυναίκες που ανήκουν στη γενιά των Millennials και στο 76% για τη Gen Z, ενισχύοντας το μελλοντικό δυναμικό σε ανώτατα στελέχη. Το 77% δηλώνει ότι δύσκολα θα αποδεχόταν θέση εργασίας χωρίς τη δυνατότητα υβριδικής απασχόλησης, γεγονός που αναδεικνύει την ύπαρξη ευελιξίας σε κρίσιμο παράγοντα προσέλκυσης και διατήρησης υψηλά καταρτισμένων γυναικών.

Σύμφωνα με την έρευνα, η ευέλικτη εργασία μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα έως και κατά 12%, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες ακαδημαϊκές μελέτες που κατέγραψαν αύξηση 3% έως 4%. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι η ευελιξία συνδέεται άμεσα με μετρήσιμα οφέλη στην απόδοση της επιχείρησης.

Επιπλέον η υβριδική εργασία ενισχύει ουσιαστικά και τη δέσμευση των εργαζομένων, καθώς τρεις στις τέσσερις γυναίκες (73%) δηλώνουν ότι είναι πιθανότερο να παραμείνουν σε έναν οργανισμό που τους δίνει τη δυνατότητα να περιορίσουν τον χρόνο καθημερινής μετακίνησης. Παράλληλα, το 64% αναφέρει ότι η ευελιξία τους επέτρεψε να παραμείνουν ενεργές στην αγορά εργασίας, ενώ υπό διαφορετικές συνθήκες ενδέχεται να είχαν αποχωρήσει λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.

Με άλλα λόγια, η δυνατότητα να εργάζονται από τον χώρο που τις εξυπηρετεί περισσότερο, ανοίγει νέους ορίζοντες για τις γυναίκες. Όταν, όμως, καλούνται να μετακινούνται μέσα στην εβδομάδα πολλές φορές προς τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, συχνά με σημαντική οικονομική και χρονική επιβάρυνση, οι επιπτώσεις είναι άμεσες τόσο στην προσωπική και οικογενειακή τους ζωή, όσο και στην επαγγελματική τους εξέλιξη.